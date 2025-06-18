«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
«Динамо» розпочне боротьбу у єврокубках у липні
Сьогодні, 18 червня, у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2025/26 київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком».
У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.
Нагадаємо, «Шахтар» дізнався свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2025/26 – ним став фінський клуб «Ільвес».
Перший матч відбудеться 10 липня, а наступний – 17 липня 2025 року.
Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.
У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Друга команда УПЛ («Олександрія») та четверта («Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти трьох суперників.
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