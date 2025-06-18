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«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
«Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
фото: «Динамо»

«Динамо» розпочне боротьбу у єврокубках у липні

Сьогодні, 18 червня, у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2025/26 київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком»

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Нагадаємо, «Шахтар» дізнався свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2025/26 – ним став фінський клуб «Ільвес».

Перший матч відбудеться 10 липня, а наступний – 17 липня 2025 року.

Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Друга команда УПЛ («Олександрія») та четверта («Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти трьох суперників.

 

Теги: жеребкування Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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