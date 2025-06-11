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Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
Драпатий: Залишаю по собі сильну команду – бойову, ініціативну, орієнтовану на результат
фото з відкритих джерел

Михайло Драпатий завершив обов'язки Командувача Сухопутних військ: підсумки шести місяців трансформації

Генерал-майор Михайло Драпатий, який останні пів року виконував обов’язки Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, сьогодні, 11 червня 2025 року, повідомив про завершення своєї каденції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Михайла Драпатого.

У своєму зверненні він розповів, що на момент його призначення Командування Сухопутних військ перебувало у стані управлінської стагнації, характеризуючись «атмосферою страху, відсутністю ініціативи, закритістю до зворотного зв’язку, байдужістю до проблем особового складу, фасадною дисципліною та глибоким розривом між штабом і підрозділами». Він також згадав про системні зловживання, кадрові рішення за знайомствами та низьку внутрішню організованість.

«Духу розвитку в Командуванні не було і близько», – констатував Драпатий.

Як зазначив Драпатий, основною метою його роботи було зрушити цю систему. За пів року було оновлено майже половину керівного складу Командування у ключових функціях, від яких залежить якісне формування та розвиток сучасного війська.

«Залишаю по собі сильну команду – бойову, ініціативну, орієнтовану на результат. Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи», – наголосив генерал-майор. Він додав, що Командування поступово переходить від «культури страху до культури відповідальності», де рішення ухвалюються на основі аналізу, результату та поваги до підлеглого.

Драпатий виділив кілька ключових напрямків, у яких були досягнуті значні зміни:

  • Мобілізація та ТЦК: Оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів. Формується нова вертикаль, орієнтована на результат, а не на «утримання процесу», з акцентом на прозорість, легітимність та повагу до людини, а також пошук нової моделі роботи ТЦК без корупційних практик.
  • Підготовка: Розпочато структурну перебудову системи бойового навчання. Змінено командувача підготовки та частину керівництва, очищено деякі навчальні центри, оновлено програми. У фокусі – реальна готовність до першого бою, психологічна підтримка, цифрові рішення та оновлення матеріальної бази.
  • БпЛА, РЕБ, Кібер: В управліннях з’явились нові молоді керівники з фронту, що привнесли розуміння реальних потреб у дронах, боєприпасах, комплектуючих та тактиках. Масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності.
  • Цифровізація: Запущено цифрову трансформацію управління, впроваджуються бойові й тилові системи, адаптовані до потреб підрозділів, а не постачальників.
  • Логістика: Нова команда розпочала переформатування логістичного блоку, перетворюючи Командування логістики на сервісну структуру, яка працює на підрозділ.
  • Комунікація: Запущено системну комунікацію, що будується на повазі, точності та чесності, без залякування чи моралізаторства.
  • Протидія корупції: Розпочато системну протидію корупційним практикам, конфлікту інтересів та торгівлі посадами.

Михайло Драпатий визнав, що не всі кадрові зміни вдалося реалізувати, оскільки «система продовжує чинити спротив і власне самозбереження ставить вище за інтерес країни та війська». Він також зазначив, що не ідеалізує досягнутий результат: «Ми могли зробити більше. Я міг зробити більше». Проте, генерал-майор не шкодує за жоден день своєї роботи, віддавши всі свої знання та вміння.

«Командування Сухопутних військ лише на початку змін. Система не змінюється за кілька місяців, але вектор уже задано, команда зібрана, підходи – переглянуто», – підкреслив Драпатий.

«Я залишаю не лише посаду – залишаю після себе людей і процеси, які точно зрушили з місця. Це не фінал. Це – перехід до наступного етапу», – резюмував він.

На завершення свого звернення Михайло Драпатий висловив повагу до кожного, хто воює, працює та тримає, віру в тих, хто залишився, та відповідальність за все, що не встиг зробити.

Нагадаємо, Михайла Драпатого призначено командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України. 

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Теги: Михайло Драпатий ЗСУ війна

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