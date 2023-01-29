Чи допустять спортсменів із РФ і Білорусі на Європейські ігри-2023: заява організаторів

Об'єднання Олімпійських комітетів Європи ухвалило рішення участі в Іграх спортсменів із Росії та Білорусі для уникнення непорозумінь

Об'єднання Олімпійських комітетів Європи (EOC) заявило, що спортсмени з Росії та Білорусі не виступатимуть на Європейських іграх-2023. Заяву опубліковано на офіційному сайті організації.

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«Спорт є найсправедливішим, коли всі спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях. Комісія атлетів EOC продовжить обговорення того, як це має статися. Щоб уникнути непорозумінь, будь-які можливі рішення щодо потенційної участі спортсменів із Росії та Білорусі не стосуватимуться Європейських ігор 2023 року у Кракові. Як було заявлено у листопаді 2022 року, їхня участь у нинішніх умовах неможлива», – сказано в заяві EOC.

ІІІ Європейські ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня.

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Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

У відповідь Україна завила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю. Він запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха відвідати Бахмут.