Прем'єрка Естонії закликала ізолювати російських спортсменів

Допуск російських спортсменів до міжнародних змагань – пряме знущання з українців, зазначила Каллас

Прем'єрка Естонії Кая Каллас виступила проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Про це Каллас написала у соціальних мережах.

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«Допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, у тому числі до участі в Олімпіаді, не лише лицемірно та безхарактерно. Це пряме знущання з усіх тих десятків тисяч українців, яким довелося розлучитися з життям у найстрашнішому злочині проти людства, яке пережила Європа з часів закінчення Другої світової війни», - пояснила прем'єрка Естонії.

За словами Каллас, для Росії спорт завжди був частиною політики, і в минулому це відчували майже всі спортсмени з інших країн.

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За оцінкою Каллас, військова агресія Росії встановила нерозривний зв'язок між російським спортом, політикою та пропагандою.

«Кожне спортивне змагання за участю російських спортсменів та кожна перемога використовуються російською пропагандою, щоб показати своїм громадянам, що Росію, як і раніше, поважають і вітають на Заході», – уточнила прем'єрка.

«Це доказ того, що розмови про бойкот Росії насправді є лише ілюзією, створеною деякими русофобськими західними політиками. Це зводить до мінімуму значення російської агресії та зводить до мінімуму відповідальність Росії за геноцид, який вона продовжує здійснювати в Україні», – додала вона.

Каллас наголосила, що Естонія чітко та недвозначно засудила російську агресію проти України.

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«Один із найважливіших способів дати зрозуміти російському народу, що йому необхідно глибоко задуматися про законність дій своїх лідерів, – це максимально ізолювати Росію та її громадян від Заходу, доки триває війна і поки що військові злочинці залишаються героями в очах значної частини російського народу», – зазначила вона.

Прем'єрка заявила, що не бачить місця для компромісу у питанні міжнародних змагань доти, доки Росія не припинить військові дії та військові злочинці не постануть перед міжнародним судом.

«Закликаю уряди та парламенти всіх країн підтримати повну ізоляцію російських та білоруських спортсменів від міжнародних спортивних заходів», – закликала прем'єрка Естонії.

Нагадаємо, що на рішення Міжнародного олімпійського комітету відреагували і в Україні. Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут. «Сьогодні ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста... Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю», – заявив президент України.