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Реакція на рішення МОК: шведські лижниці проти повернення росіянок

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Реакція на рішення МОК: шведські лижниці проти повернення росіянок
Лінн Сван: «Деякі проблеми важливіші за спорт»
фото з відкритих джерел

Олімпійські медалістки, призерки чемпіонатів різних рівнів готові бойкотувати змагання у разі допуску на них громадянок РФ

Лижниці зі Швеції відреагували на недавній заклик Міжнародного олімпійського комітету (МОК) до спортивних федерацій допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі.

В інтерв’ю виданню Sportbladet своє категоричне непогодження з позицією МОК висловили Емма Рібом, Майя Дальквіст, Лінн Сван та Ебба Андерссон.

«Насправді це стало шоком», – сказала чемпіонка світу, олімпійська медалістка Майя Дальквіст. Розлогійший коментар дала переможниця етапів Кубка світу Лінн Сван. «Ситуація така: Росія веде війну проти України. І тоді трагічно, що спорт буде в біді. Я за те, щоб не відкривати ці двері, навіть не варто відкривати двері для дискусії. Якщо це відбудеться, то я готова до бойкоту… Деякі проблеми важливіші за спорт. Тут йдеться про життя людей», – наголосила спортсменка..

Нагадаємо, що на рішення Міжнародного олімпійського комітету відреагували і в Україні. Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут. «Сьогодні ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста... Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю», – заявив президент України.

Теги: Швеція спорт МОК

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