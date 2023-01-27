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Український волейболіст відмовився грати в одній команді з росіянином

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Український волейболіст відмовився грати в одній команді з росіянином
У «Хекімоґлу» Полуян збирався перейти після закінчення контракту з китайським «Баодіном»
фото з відкритих джерел

Полуян уже віднайшов собі новий клуб

25-річний догравальник національної збірної України з волейболу Тимофій Полуян відмовився переходити в турецький «Хекімоґлу», оскільки в цій команді виступає гравець із РФ. Про це повідомляє Sport.ua.

Відомо, що у «Хекімоґлу» Полуян збирався перейти після закінчення контракту з китайським «Баодіном». Сторони домовилися про умови співпраці, проте Полуян останньої миті вирішив відмовитися від переходу. З тієї причини, що не хотів грати в одній команді з волейболістом з країни, яка здійснює проти України акт збройної агресії.

Мова йде про росіянина Алєксєя Налобіна. Втім, представники «Хекімоґлу» начебто запевнили Полуяна, що збираються прощатися з Налобіним і відповідно проблема відпаде сама по собі. Однак, прибувши в Туреччину, український волейболіст зауважив, що росіянин залишається і покидати «Хекімоґлу» не збирається. Для українського гравця це стало підставою для розторгнення угоди з турецьким клубом.

На офіційних соцмережах «Хекімоґлу» з’явилася інформація, про те, що грати в одній команді з росіянином Полуяну заборонила Федерація волейболу України.

«Хекімоглу» спочатку вимагав сплати відступних в розмірі 10 тис. євро, але згодом сторонам вдалось розійтись цивілізовано. Полуян уже віднайшов собі новий клуб у тій ж самій Туреччині. Українець виступатиме за одного з лідерів чемпіонату Аккус.

Раніше повідомлялося, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх.

Теги: спорт Україна Туреччина росія

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