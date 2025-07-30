Муллажонов – володар золотої медалі Олімпійських ігор 2024 року в категорії до 92 кг

Допінг-проба 26-річного боксера дала позитивний результат на метастерон – синтетичний анаболічний стероїд

Узбекистанський боксер та переможець Олімпіади-2024 Лазізбек Муллажонов провалив тест на допінг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Допінг-проба 26-річного боксера дала позитивний результат на метастерон – синтетичний анаболічний стероїд, що сприяє швидкому нарощуванню м'язової маси, а також підвищенню витривалості та фізичної сили.

Пробу було взято у Муллажонова 11 червня. Тепер Лазізбек має право запросити аналіз проби B. Якщо результат проби B підтвердить дані першої проби, спортсмена дискваліфікують за порушення антидопінгових правил.

Муллажонов – володар золотої медалі Олімпійських ігор 2024 року в категорії до 92 кг.

Нагадаємо, легендарний російський боксер Костянтин Цзю в анексованому Криму став почесним гостем пропагандистського турніру.

В анексованому Чорноморському (Крим) 27 липня пройшов турнір «Crimean Fight» з муайтай, боксу та К-1. Пропагандистський спортивний захід був присвячений «Дню пам'яті загиблих дітей Донбасу».

Почесним гостем турніру став колишній чемпіон світу з боксу Костянтин Цзю та чемпіонка світу з боксу Світлана Кулакова.

У турнірі взяли участь спортсмени з Росії та окупованих регіонів України.