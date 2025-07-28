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Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
Американець почав займатися боксом у в'язниці

У 2004 році Каві був включений до Міжнародної зали боксерської слави

Колишній американський боксер Дуайт Мухаммед Каві пішов із життя у віці 72 років. Про це інформує «Главком» з посиланням на ESPN.

Про смерть боксера повідомила його сестра Ванда Кінг.

За словами жінки, протягом останніх п'яти років її брат страждав на деменцію. Він помер у п'ятницю, 25 липня.

Дуайт Брекстон змінив ім'я на Дуайт Мухаммед Каві в 1982 році після прийняття ісламу.

Американець почав займатися боксом у в'язниці. Його засудили до п'яти років ув'язнення за пограбування. Після звільнення він ледь знову не повернувся за ґрати, але отримав умовний термін.

Він був чемпіоном світу у напівважкій категорії за версією WBC (1981-1983 роки) та у першій важкій вазі за версією WBA (1985-1986).

Професійну кар'єру американець завершив у 46 років.

У 2004 році Каві був включений до Міжнародної зали боксерської слави.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: бокс смерть спорт

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