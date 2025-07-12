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Усик поділився думкою про можливий поєдинок Ф'юрі та Джошуа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Усик поділився думкою про можливий поєдинок Ф'юрі та Джошуа
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні

Джошуа востаннє виходив на ринг у вересні 2024 року, коли зазнав поразки нокаутом від Дюбуа

Володар титулів у надважкій вазі WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) прокоментував можливий поєдинок між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Ф'юрі оголосив про готовність відновити кар'єру заради третього бою проти Усика. Також кілька експертів порадили Ф'юрі провести бій з Джошуа.

«Ф'юрі – Джошуа? Я подивився б цей бій. Ентоні та Тайсон – великі зірки. Вони є зірками не лише у Великій Британії, але й у всьому світі. Я дуже хотів би побачити їх на одному рингу. Я не думаю, що Ф'юрі справді зав'язав. Тайсон божевльний. Щодо їхніх шансів – 50 на 50. Вони абсолютно рівні», – сказав Усик в інтерв'ю Карлу Фрочу.

Джошуа востаннє виходив на ринг у вересні 2024 року, коли зазнав поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа. 

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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