Росіянин мав провести бій проти кубинця Девіда Моррелля 12 липня у Нью-Йорку

Боксер Хатаєв – бронзовий призер Олімпіади-2020 в Токіо

Бронзового призера Олімпійських ігор російського боксера Імама Хатаєва дискваліфікували на два роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

У допінг-пробі 30-річного спортсмена від 9 квітня 2024 року виявлено наявність кломіфену та його метаболітів. Хатаєва відсторонено від змагань до 25 червня 2027 року, його результати в період з 9 квітня 2024 року по 26 червня 2025 року анульовано.

Росіянин мав провести бій проти кубинця Девіда Моррелля 12 липня у Нью-Йорку.

Хатаєв – бронзовий призер Олімпіади-2020 в Токіо та бронзовий призер чемпіонату світу 2023 року у ваговій категорії до 80 кг.

На професійному рингу він здобув перемогу у всіх 10 поєдинках.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.