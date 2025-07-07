Федерація боксу Росії символічно покарала спортсменку, яка накурила мавпу вейпом

Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань

Лучкіній винесли спортивну санкцію у вигляді попередження

Федерація боксу Росії винесла попередження спортсменці Анастасії Лучкіній, яка накурила вейпом орангутанга. Про це повідомляє «Главком».

У понеділок, 7 липня, відбулося засідання дисциплінарно-етичної комісії Федерації боксу Росії. За підсумками засідання Лучкіній винесли спортивну санкцію у вигляді попередження.

Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань.

Як повідомлялося, Лучкіна, яка в анексованому Криму накурила орангутана вейпом, прокоментувала свій дивний вчинок.

«Хочу сказати, що я не вживаю алкогольних напоїв і не курю цигарки, займаюся спортом десять років і виступаю на змаганнях. На мій глибокий жаль, у гонитві за хайпом я виклала це відео. Інші відвідувачі зоопарку також давали мавпі тютюнові вироби. Я повторила за ними. Я дуже люблю тварин і не хотіла заподіяти жодної шкоди їхньому здоров'ю. Я прошу у всіх вибачення та заявляю, що такого більше не повториться. Я щиро хочу продовжити свою кар'єру та не можу уявити себе без спорту», – заявила боксерка.

Боксерський клуб «Боєць» припинив співпрацю з боксеркою Анастасією Лучкіною.

«Настя повернулася. Вона виключена із клубу. Ми розмовляли з нею. Вибачення? А що тепер ці вибачення, клуб на всю країну зганьбила. Кому тепер ці вибачення потрібні», – повідомив тренер спортсменки та керівник клубу Володимир Акатов.

Нагадаємо, Лучкіна накурила орангутана вейпом у кримському зоопарку.

Спортсменка опублікувала відео з твариною, яку вона накурює, у соцмережі.

Анастасія Лучкіна гуляла парком «Тайган». Дівчина чомусь вирішила дати покурити вейп орангутану Дані.

У «Тайгані» розповіли, що тварину оглянули лікарі, з нею все добре. Орангутани довіряють людям, тому повторюють їхні вчинки.