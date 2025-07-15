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Усик – Дюбуа: стало відомо, скільки квитків продано на історичний бій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Усик – Дюбуа: стало відомо, скільки квитків продано на історичний бій
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні
фото: Reuters

Френк Воррен: Всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик

Найближчої суботи, 19 липня, на «Вемблі» відбудеться матч-реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. На кону бою буде стояти звання абсолютного чемпіона світу. Як заявив промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен, на мегафайт вже продано понад 90 тисяч квитків, повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

«Ми продали понад 90 000 квитків. Думаю, до суботи стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він, по суті, переміг кожного британського боксера, тож тут його дуже добре знають. Він перемагав Деніела, хоч це був і суперечливий бій. Але Дюбуа із того часу має дуже вдалу серію – три чудові перемоги над сильними суперниками», – розповів Френк Воррен.

Він також скористався можливістю неодноразово похвалити власного бійця.

«Останній бій Даніеля відбувся перед 96 000 глядачів на «Вемблі», коли він нокаутував улюбленця британських фанатів Ентоні Джошуа, – підкреслив Воррен. – Він ще молодий, йому лише 27, і це справді важливий момент у його кар’єрі. Якщо він переможе Усика, то регулярно виступатиме на «Вемблі», і тоді квитки будуть розкуповуватися миттєво після старту продажу».

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: бокс Олександр Усик Френк Воррен Даніель Дюбуа Стадіон «Вемблі»

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