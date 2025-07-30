Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму
Цзю (у нижньому правому куті) за свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу

Цзю відвідав пропагандистський спортивний захід, який був присвячений «Дню пам'яті загиблих дітей Донбасу»

Легендарний російський боксер Костянтин Цзю в анексованому Криму став почесним гостем пропагандистського турніру. Про це повідомляє «Главком».

В анексованому Чорноморському (Крим) 27 липня пройшов турнір «Crimean Fight» з муайтай, боксу та К-1. Пропагандистський спортивний захід був присвячений «Дню пам'яті загиблих дітей Донбасу».

Почесним гостем турніру став колишній чемпіон світу з боксу Костянтин Цзю та чемпіонка світу з боксу Світлана Кулакова. 

У турнірі взяли участь спортсмени з Росії та окупованих регіонів України. 

Зокрема, більше 60 боксерів з Саратова, П'ятигорська, Мелітополя, Херсонської області, Нижнього Новгорода, Ростова, Євпаторії, Сімферополя, Джанкоя, Чорноморського та Роздольненського районів стали учасниками пропагандистського заходу.

Костянтин Цзю – радянський, російський і австралійський професійний боксер, триразовий чемпіон СРСР (1989-1991), дворазовий чемпіон Європи (1989, 1991 роки) та чемпіон світу (1991 рік) серед любителів. Абсолютний чемпіон світу (за версіями WBC, WBA, IBF) серед професіоналів (2001-2003 роки) у першій напівсередній вазі. За свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: Костя Цзю бокс Крим росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зазначається, що важливо було завдати фінансового збитку, щоб російський режим витрачав десятки мільйонів доларів на відновлення систем
«Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: хакери пояснили мотиви
Вчора, 04:43
Нещодавно Сербія зазнала тиску з боку Москви, яка звинуватила Белград в експорті зброї в Україну через треті країни
Вучич пояснив, чому Сербія не запровадить санкції проти РФ
27 липня, 17:21
Наслідки атака на завод TheHouse
Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі
27 липня, 07:57
Міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі
Головний сигнал тижня прозвучав від Індії
20 липня, 08:40
Проблема лише посилюється на тлі стрімкого старіння населення та зниження рівня народжуваності
Міністр праці попередив Путіна про серйозну проблему, яка загрожує Росії
16 липня, 22:26
Черней був ліквідований 8 травня 2025 року біля села Нестерянка Запорізької області
Ліквідація ЗСУ окупанта та переможця Кубка світу з кікбоксингу: стали відомі деталі
11 липня, 10:06
Вибухи на Київщині не вщухали цілу ніч
Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла
9 липня, 12:03
Царьов назвав заяву Трампа «знаковою подією»
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
8 липня, 11:03
Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна
НХЛ заборонила прихильнику Путіна Овечкіну давати інтерв'ю у Росії
7 липня, 15:23

Новини

Чемпіон світу з РФ поскаржився на зростання цін на продукти у Росії
Чемпіон світу з РФ поскаржився на зростання цін на продукти у Росії
Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму
Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму
Боксерський поєдинок завершився скандалом: тренер намагався задушити арбітра
Боксерський поєдинок завершився скандалом: тренер намагався задушити арбітра
«Динамо» розгромило «Гамрун» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів
«Динамо» розгромило «Гамрун» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів
«Крінж». Росіянка, яка підтримує війну, прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу з плавання
«Крінж». Росіянка, яка підтримує війну, прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу з плавання
Ліга чемпіонів серед жінок: визначилися місця проведення мінітурнірів за участі українських команд
Ліга чемпіонів серед жінок: визначилися місця проведення мінітурнірів за участі українських команд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
53K
Це сталося вперше за багато років: Польща втратила частину території
40K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
14K
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
14K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua