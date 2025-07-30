Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму

Цзю (у нижньому правому куті) за свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу

Цзю відвідав пропагандистський спортивний захід, який був присвячений «Дню пам'яті загиблих дітей Донбасу»

Легендарний російський боксер Костянтин Цзю в анексованому Криму став почесним гостем пропагандистського турніру. Про це повідомляє «Главком».

В анексованому Чорноморському (Крим) 27 липня пройшов турнір «Crimean Fight» з муайтай, боксу та К-1. Пропагандистський спортивний захід був присвячений «Дню пам'яті загиблих дітей Донбасу».

Почесним гостем турніру став колишній чемпіон світу з боксу Костянтин Цзю та чемпіонка світу з боксу Світлана Кулакова.

У турнірі взяли участь спортсмени з Росії та окупованих регіонів України.

Зокрема, більше 60 боксерів з Саратова, П'ятигорська, Мелітополя, Херсонської області, Нижнього Новгорода, Ростова, Євпаторії, Сімферополя, Джанкоя, Чорноморського та Роздольненського районів стали учасниками пропагандистського заходу.

Костянтин Цзю – радянський, російський і австралійський професійний боксер, триразовий чемпіон СРСР (1989-1991), дворазовий чемпіон Європи (1989, 1991 роки) та чемпіон світу (1991 рік) серед любителів. Абсолютний чемпіон світу (за версіями WBC, WBA, IBF) серед професіоналів (2001-2003 роки) у першій напівсередній вазі. За свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.