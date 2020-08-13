Чинний володар Кубку Стенлі зазнав поразки на старті плей-офф



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Ванкувер здійснив перший крок на шляху до виходу в другий раунд Кубку Стенлі Twitter ХК Сент-Луїс

«Сент-Луїс» невдало розпочав захист титулу переможця Кубку Стенлі

На арені «Роджерс Плейс» в Едмонтоні відбувся стартовий поєдинок першого раунду плей-офф Кубку Стенлі між «Сент-Луїс Блюз» та «Ванкувер Кенакс».

На п'ятій хвилині першого періоду Хорват відкрив рахунок, реалізувавши більшість. Асистував йому захисник Куїнн Хьюз, який продовжив результативну серію до чотирьох матчів. Він став першим захисником-новачком в клубній історії з такою серією.

Переможці Кубку Стенлі-2019 «Блюз» мали перевагу, яка втілилася в гол Давида Перрона в більшості за 3:23 хвилини до першої перерви. У другому періоді гра вирівнялася, а «Кенакс» знову реалізували більшість. Це Петтерссон забив свій другий гол в плей-офф. Але лідерство «Ванкувера» тривало трохи більше хвилини. На 10-й хвилині після проходу рахунок зрівняв Джейден Шварц (2:2).

«Кенакс» ефективніше використали шанси в третьому періоді. Переможний гол забив Стечер. Через три з хвилини Хорват схожим кидком зробив рахунок 4:2. У кінцівці «Ванкувер» отримав право на шосту за рахунком більшість і реалізував його зусиллями Міллера.

Другий матч серії пройде 15 серпня в Едмонтоні, який є хаб-містом для команд Західної конференції.

Результати поєдинків в інших серіях:

«Бостон» - «Кароліна» (4:3 2от)

«Філадельфія» - «Монреаль» (2:1)

«Колорадо» - «Арізона» (3:0)

«Вашингтон» - «Айлендерс» (2:4).

Джерело: НХЛ