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    У Торонто помер чотириразовий володар Кубка Стенлі, українець за походженням

    • Іван Вербицький
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    Едді Шак з Кубком Стенлі - У Торонто помер чотириразовий володар Кубка Стенлі, українець за походженням
    Едді Шак з Кубком Стенлі
    Світлина - Detroit News

    Едді Шеку було 83 роки

    25 липня 2020 року обірвалося життя 83-річного Едді Шека, титулованого канадського хокеїста українського походження, чотириразового володаря Кубка Стенлі.

    Едвард Стівен Філліп Шек народився 11 лютого 1937 року в містечку Садбері (штат Онтаріо), в родині українських еміґрантів Лени і Біллі Шеків. У Едді також була старша сестра Мері.

    Хлопець був хворобливим і поки він навчався у першому-третьому класах, ніхто б не сказав, що з нього виросте хокейна зірка. Едді навіть не міг повноцінно відвідувати школу, через що виріс неграмотним. Зміцнівши, Шек влаштувався продавцем у м’ясному магазині, але покинув це заняття, коли його 15-річним взяли у команду «Ґвелф Білтморз» із юніорської Хокейної ліги Онтаріо.

    В ОХА Шек пограв 6 років, а потім отримав запрошення з клубу Американської хокейної ліги «Провіденс Редз». Набравши в 35-ти матчах сезону-1957/1958 34 очки (16 шайб + 18 передач), уже в наступному році Едді став крайнім нападником клубу НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Кар’єра там у новачка складалася не дуже гладко – в другому сезоні його навіть переводили назад в АХЛ, у клуб «Спринґфілд Індіанс».

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    Едді Шек - легенда «Торонто Мейпл Ліфс»

    На щастя для Шека, на старті сезону-1960/1961 він був обміняний у «Торонто Мейпл Ліфс», де провів вісім яскравих сезонів як форвард третьої ланки і був популярний серед фанатів, хоча й набирав небагато очків. Канадський спортивний журналіст Стівен Коул порівнював гру Шека з забавою «великого цуценяти, відпущеного на широкому полі».

    Едді в складі «Торонто» виграв чотири Кубки Стенлі (1962, 1963, 1964, 1967), тричі був учасником Матчу усіх зірок НХЛ (1962, 1963, 1964).

    У 1967-му Шека з доплатою обміняли в «Бостон Брюїнз» на Мюррея Олівера. За «ведмедів» він провів два сезони, потім ще по два роки відіграв за «Лос-Анджелес Кінґз», «Баффало Сейбрз» і «Піттсбурґ Пінґвінз». Врешті, у 1973-му Едді повернувся в «Торонто» і у сезоні-1974/1975 завершив довгу і яскраву кар’єру в НХЛ.

    Загалом у регулярному чемпіонаті НХЛ Шек провів 1047 матчів, у яких набрав 465 (239+226) очок; у плей-оф – 74 матчі, 13 (6+7) очок.

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    Едді Шек впевнено тримався на ковзанах і в поважному віці

    Після завершення кар’єри Едді був відомим зйомками у рекламних роликах безалкогольних напоїв The Pop Shoppe, а також брив вуса, агітуючи купувати бритву Schick. Мав свою мережу магазинів пончиків. Також, не отримавши достатньої грамотності, став агітатором освітніх програм в рідному Онтаріо.

    Помер Едді від раку горла в одній із клінік Торонто. 

     Читайте також: Буцик, Ґрецкі, Федотенко: з’явився трейлер фільму хокейних зірок НХЛ з українським корінням
    Торонто смерть діаспора хокей рак «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ «Торонто Мейпл Ліфс» «Лос-Анджелес Кінґз» «Піттсбурґ Пінґвінґс» «Бостон Брюїнз» Кубок Стенлі «Баффало Сейбрз» Едді Шек
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