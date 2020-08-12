Найдовша гра XXI століття: трьома матчами стартував плей-офф Кубку Стенлі



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«Тампа» святкувала першу перемогу на старті Кубку Стенлі Світлина - сайт НХЛ

Шість з половиною годин тривала стартова гра Кубку Стенлі-2020

Трьома поєдинками розпочався розіграш плей-офф Кубку Стенлі 2020 року, повідомляє сайт Національної хокейної ліги.

Центральною зустріччю виявилось протистояння «Тампа-Бей Лайтнінг» і «Коламбус Блю Джекетс». 150 хвилин і 88 завданих кидків знадобилося «Тампа-Бей Лайтнінг», щоб здолати у першій грі плей-офф «Коламбус» – 3:2.

У поєдинку з п’ятьма овертаймами шайби у складі переможців забивали Янні Гурд та двічі Брейден Поінт.

«Все, що нам залишалося - це продовжувати слідувати плану, - сказав Брейді Поінт, який забив переможний гол у найдовшому матчі XXI століття. - Хороші гольові моменти у нас періодично виникали. Підготуватися до такого матчу, як цей, абсолютно неможливо. У нас непогано виходило боротися, працювати ногами. Як, власне, і у «Коламбуса» - вони теж зіграли фантастичний матч. У таких іграх не можна фокусуватися на кінцевому результаті, потрібно думати тільки про наступну зміну».

Примітно, що з більшими зусиллями стартова перемога в плей-офф за всю історію НХЛ діставалася тільки одній команді: «Детройту», обігравши «Монреаль Марунс» в першому матчі півфіналу Кубка Стенлі в 1936 році. Та баталія, яка тривала 176 з половиною хвилин і шість овертаймів, за сумісництвом досі залишається найдовшою в історії.

Додамо, в інших матчах «Калгарі» обіграв «Даллас» - 3:2, а «Чикаго» зазнало програшу від «Вегаса» - 1:4.