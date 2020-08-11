Вперше за 55 років: ХК «Рейнджерс» отримав перший пік драфту НХЛ



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Драфт-лотерея НХЛ 2020 року Світлина - сайт НХЛ

Національна хокейна ліга провела лотерею драфту

Перемога дісталася «Нью-Йорк Рейнджерс». Другий пік дістався «Лос-Анджелесу», за ним обиратиме «Оттава», «Детройт», вдруге «Оттава», «Анахайм».

«Рейнджерс» - одна з восьми команд, які програли свої серії кваліфікації Кубка Стенлі. Їхні шанси на перемогу в лотереї оцінювалися однаково - 12,5 відсотки. Перший етап лотереї, після якого стало відомо, що перший вибір дістанеться одному з невдах кваліфікації, відбувся 26 червня.

«Рейнджерс» вдруге отримують право першого вибору. У 1965 році клуб під першим номером забрав собі нападника Андре Вільо.

Відзначимо, що регулярний чемпіонат 2019-20 років «Рейнджерс» завершили на 18-му місці в турнірній таблиці НХЛ. Вперше з 1994 року перший вибір на драфті дістається клубу, який фінішував у чемпіонаті так високо. У 1994 році «Флорида Пентерз» була 16-ю в НХЛ. Вперше з 1983 року («Міннесота Норт Старз») перший вибір отримує учасник плей-офф.

Додамо, драфт НХЛ 2020 року намічений на 9 і 10 жовтня. Спочатку він повинен був відбутися 26 і 27 червня в Монреалі, але був перенесений на осінь через пандемію коронавірусу.

Джерело: НХЛ