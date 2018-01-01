Чоловіча збірна України після естафети в Рупольдингу вибула з топ-10 Кубка націй
- Сьогодні, 17:27
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Розсилка
Дмитро Підручний. Фото: IBU
Лідерство утримує команда Норвегії
У п'ятницю, 12 січня, в Рупольдингу відбулася чоловіча естафетна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу.
Збірна України у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Сємакова та Дмитра Підручного змогла показати лише 15-й результат.
У підсумку після цієї гонки чоловіча збірна України покинула топ-10 та опустилася на 11-ту сходинку.
Кубок націй
1. Норвегія - 4046.0
2. Франція - 3819.0
3. Німеччина - 3747.0
4. Росія - 3385.0
5. Італія - 3289.0
...11. Україна - 2673.0
Залік естафетних гонок
1. Норвегія - 168
2. Франція - 142
3. Швеція - 141
4. Німеччина - 135
5. Італія - 130
...10. Україна - 94