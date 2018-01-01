Чоловіча збірна України після естафети в Рупольдингу вибула з топ-10 Кубка націй

Лідерство утримує команда Норвегії

У п'ятницю, 12 січня, в Рупольдингу відбулася чоловіча естафетна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу. Збірна України у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Сємакова та Дмитра Підручного змогла показати лише 15-й результат. У підсумку після цієї гонки чоловіча збірна України покинула топ-10 та опустилася на 11-ту сходинку. Кубок