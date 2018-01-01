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    Чоловіча збірна України після естафети в Рупольдингу вибула з топ-10 Кубка націй

    Лідерство утримує команда Норвегії
    У п'ятницю, 12 січня, в Рупольдингу відбулася чоловіча естафетна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу. Збірна України у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Сємакова та Дмитра Підручного змогла показати лише 15-й результат. У підсумку після цієї гонки чоловіча збірна України покинула топ-10 та опустилася на 11-ту сходинку. Кубок
    • Сьогодні, 17:27
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    Дмитро Підручний. Фото: IBU
    Дмитро Підручний. Фото: IBU

    Лідерство утримує команда Норвегії

    У п'ятницю, 12 січня, в Рупольдингу відбулася чоловіча естафетна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу.

    Збірна України у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Сємакова та Дмитра Підручного змогла показати лише 15-й результат.

    У підсумку після цієї гонки чоловіча збірна України покинула топ-10 та опустилася на 11-ту сходинку.

    Кубок націй

    1. Норвегія - 4046.0
    2. Франція - 3819.0
    3. Німеччина - 3747.0
    4. Росія - 3385.0
    5. Італія - 3289.0
    ...11. Україна - 2673.0

    Залік естафетних гонок

    1. Норвегія - 168
    2. Франція - 142
    3. Швеція - 141
    4. Німеччина - 135
    5. Італія - 130
    ...10. Україна - 94

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