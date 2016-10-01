Чоловіча естафета на етапі Кубку світу у Рупольдингу: перемога Норвегія та крах України

Чоловіча збірна України стала лише 15-ою через штрафне коло Володимира Сємакова

У п’ятницю, 12 січня, на етапі Кубку світу з біатлону у німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча естафетна гонка. Нарешті на старт вийшов Сергій Семенов, який пропустив майже місяць через стан здоров’я. Востаннє біатлоніст брав участь у гонці на етапі в австрійському Обертілласі, коли 16 грудня минулого року став 22-м у спринті.

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Володимир Сємаков. Фото ФБУ

Чоловіча збірна України стала лише 15-ою через штрафне коло Володимира Сємакова

У п’ятницю, 12 січня, на етапі Кубку світу з біатлону у німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча естафетна гонка.

Нарешті на старт вийшов Сергій Семенов, який пропустив майже місяць через стан здоров’я. Востаннє біатлоніст брав участь у гонці на етапі в австрійському Обертілласі, коли 16 грудня минулого року став 22-м у спринті.

Семенову довірили другий етап естафети. А розпочинав гонку для України Артем Прима. Третій відтинок вважався найслабшим у нашій команді, адже тут біг Володимир Сємаков. А завершувати естафету мав найсильніший на даний момент біатлоніст в Україні Дмитро Підручний.

Прима вирішив тримати темп лідерів на першому колі, тому прийшов на стрільбу одним з перших. Однак Артем не особливо поспішав розпочинати стрільбу, відставши від деяких суперників. До того ж українець припустився одного промаху, але шостим патроном закрив усі мішені. Усе це вилилося у те, що він опустився у другий десяток, а відставання від Росії, яка вирвалася у лідери, склало 16 секунд.

Проте, на трасі Артем відчував себе дуже комфортно, тому досить швидко скоротив відставання, а до другого вогневого рубежу взагалі підійшов восьмим, програючи менше двох секунд. І знову Прима відпрацював з шести. Першим вистрілом він тільки промахнувся. Зі стадіону Артем вийшов з десятим часом, маючи +12 секунд від першого місця, на якому перебували норвежці.

Зауважимо, що повністю провалив стрільбу стоячи Рьош з команди Бельгії – два кола штрафу він заробив. Натомість, Прима кинувся наздоганяти лідерів. І спочатку це йому вдавалося, але на останніх сотнях метрів він все ж дещо втратив, проте зумів підняти команду на сьоме місце. Семенов вирушив на свій етап, відстаючи від лідерів, якими були Німеччина, Норвегія та Словаччина, на 12 секунд.

Відразу стало помітно, що Сергій ще не повністю відновився від хвороб – зі стартових метрів він почав програвати четвірці лідерів, яких вів за собою Тар’єй Бьо. Зате можна сміливо стверджувати, що Семенов не розучився стріляти. П’ять з п’яти, і він підняв Україну на п’яте місце, скоротивши відставання від першого місця, яке захопив італієць, до 16-ти секунд.

Якби Сергію вдалося витримати темп Бьо, то він міг би піднятися іще вище. Та все ж зарано про таке думати, і Семенов вирішив знизити темп перед другою своєю стрільбою. І вдало українець стріляв до останньої мішені, після чого стався збій, і він зумів закрити її лише другим додатковим патроном.

Програш першому місцю збільшився до 27 секунд, і тепер Семенову потрібно було віддати всі сили на трасі. Трійку лідерів на другій передачі естафети склали Італія, Норвегія й Австрія. А от Сергій, як і Прима, на останніх сотнях метрів тільки втрачав. У підсумку лідери відірвалися на 44 секунди, а Україна опустилася на восьму сходинку. На передачі естафети було видно, як Семенов буквально з останніх сил відштовхувався.

Сємаков почав програвати конкурентам ходом буквально з перших метрів. До першого свого вогневого рубежу він підійшов, відстаючи вже на 53 секунди. А два промахи лише збільшили перевагу суперників. Два додаткові патрони використав Володимир на «лежці». А в цей час лідерство захопили Норвегія й Італія. Третьою залишилася Австрія та Мезотіч, за яким йшов Мартен Фуркад, який у цій естафеті біг на третьому етапі команди Франції.

На трасі Сємаков, звичайно ж, програвав Свендсену та Фуркаду. Перед «стійкою» Володимир відставав на більш ніж півтори хвилини. Але не це було головною проблемою. Найгірше сталося безпосередньо на вогневому рубежі – українець так і не зумів закрити одну мішень і пішов, таким чином, на штрафне коло... Додаткові метри та затримка на рубежі відкинули команду України на 16-те місце – +2:22 хв...

Але і на цьому рядку Сємаков втриматися не зумів – його випередили Фінляндія, Білорусь і Канада. А перед передачею естафети ще й Естонія та Японія. У підсумку Володимир дістався до фінішу свого етапу з більш ніж трихвилинним відставання та на 21-му місці. Тепер, аби потрапити хоча б у топ-10, Підручний мав створити справжнє диво.

Ну, а за перемогу боролися Франція, завдяки ривку Фуркада, Норвегія й Італія. І шансів більше було у норвежців, адже за них біг Йоганнес Бьо. Крім того, не втрачав надій на п’єдестал пошани Шемпп з команди Німеччини.

Бьо своєю ідеальною стрільбою на «лежці» показав, що конкурентів у нього на цьому етапі не буде. Гігонна знадобився один додатковий патрон, щоб закрити всі мішені, а Ченалу – два. Однак, таким подарунком від суперників не зумів скористатися Шемпп, який ще й пропустив вперед Росію.

На «стійці» Йоганнес використав два додаткові патрони, але навіть це не могло відібрати у Норвегії перемогу. Гігонна відстрілявся вдало, а це означало, що срібні нагороди цього дня здобуде Франція. Італієць Ченал «застрілився» на своїй другій стрільбі, заробив коло штрафу та втратив надії на подіум. Натомість, на третє місце піднялася Росія. Шипулін у підсумку так і фінішував на цій позиції.

Щодо Підручного, то стрільбу лежачи він пройшов з одним додатковим патроном, після чого підняв Україну на 19-те місце. Але на трасі Дмитру ніяк не вдавалося відіграти відставання від інших суперників. І лише після «стійки», яку він також пройшов з одним додатковим патроном, йому вдалося зрушити з місця, піднявшись на 18-ту сходинку.

А от за останнє коло Підручному можна подякувати. Він зібрав усі сили, що мав, і випередив відразу трьох конкурентів. Таким чином, Україна у чоловічій естафеті у Рупольдингу стала 15-ою. І такий результат аж ніяк не може радувати, враховуючи, що до Олімпіади залишається менше місяця.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап у Рупольдингу, Німеччина

Чоловіча естафета, 4х7,5 км

1. Норвегія (0+7) – 1:13:11.1

2. Франція (0+6) - +24.9

3. Росія (0+4) - +53.4

4. Німеччина (0+10) - +1:26.5

5. Австрія (0+6) - +1:39.8

6. Швеція (0+6) - +1:50.6

...15. Україна (1+11) - +3:36.2

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