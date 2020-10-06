Covid-19 звалив клуб української Прем’єр-ліги. Команда іде на карантин



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Юрій Паньків здав позитивний тест у лавах збірної Світлина - телеканал Футбол

Недобре група футболістів почувалася ще до гри п'ятого туру проти «Олімпіка»

Медична служба футбольного клубу української Прем'єр-ліги «Олександрія» отримала результати ПЛР-тестів на Covid-19, які гравці здали після матчу з донецьким «Олімпіком» (2:3).

«Перед тим як перейти до аналізу поєдинку, важливо повідомити, що після кубкового матчу у нас в команді з'явився якийсь вірус. У понеділок, перед Кубком, ми здали тести, і результати у всіх були негативні. Але Дубра, Ковалець, Мишенко, Довгий, два тренери – всі з температурою, захворіли. Мишенко вийшов, але йому було важко після хвороби. Точно так само і Довгий. Лучкевич попросив заміну ще в першому таймі, тому що просто не міг дихати. По приїзду ми знову будемо здавати тести. Це зараз головна проблема в команді», - це слова тренера «Олександрії» Володимира Шарана після матчу проти «Олімпіка» 4 жовтня.

А пізніше виявилося, що тести кількох футболістів на Covid-19 після матчу виявилися позитивними. Наразі уся головна команда пішла на самоізоляцію. Точно відомо, що одним із інфікованих є воротар «Олександрії» Юрій Паньків, який був викликаний до лав збірної України.

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Тренери та співробітники клубу в екстреному порядку пройдуть додаткове тестування. Після того будуть визначені подальші дії.