По-бойовому: у трьох матчах української Прем’єр-ліги судді вилучили п’ять футболістів (відео)



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Сергій Булеца вирвав для СК «Дніпро-1» нічию на заключних секундах зустрічі з лідером Світлина - СК «Дніпро-1»

Правда, попри бойовий характер матчів їх підсумок виявився синхронно мирним

В трьох українських містах сьогодні, 3 жовтня, стартував п’ятий тур футбольної Прем’єр-ліги. Усі матчі завершилися нічиїми. За умови, що в кожному були вилучення.

Відразу трьох гравців вигнав з поля рефері матчу СК «Дніпро-1» - «Ворскла». Спершу за рахунку 1:2 на 74-й хвилині два поспіль попередження отримав гравець господарів Андрій Цуріков. Проте склади вирівнялися на 81-й хвилині, коли теж після двох жовтих карток поле покинув Олександр Скляр. А на четвертій компенсованій хвилині гості взагалі опинилися вдев’ятьох – друге попередження арбітр дав Ібрагіму Кане. У рештку часу «СКД-1» встиг відігратися. Тим самим, новий тренер команди без традицій і фанатів Іґор Йовічевіч набрав на цій посаді перше очко в рамках чемпіонату. Натомість «Ворскла» наразі гіркоти поразок не знала – три перемоги і дві нічиї.

СК «Дніпро-1» - «Ворскла» (Полтава) – 2:2

Голи: 1:0 – Олександр Назаренко (14). 1:1 – Владислав Кулач (42). 1:2 – Ібрагім Кане (66). 2:2 – Сергій Булеца (90+5)

Матч на «Арені Львів» теж не обійшовся без вилучень. На 66-й хвилині поле покинув оборонець номінальних господарів Вадим Парамонов. У більшості «Львів» відстояв перше в цьому сезоні очко.

«Рух» (Винники) – «Львів» – 0:0

У зустрічі дебютантів Прем’єр-ліги, яка відбувалася в Кропивницькому, обидва м’ячі були забиті з пенальті. Гості з 57-ї хвилини грали у меншості після того, як другу жовту картку в їх складі отримав Василь Пиняшко.

«Інгулець» (Петрове) – «Минай» - 1:1

Голи: 0:1 – Анатолій Нурієв (9, з пенальті). 1:1 – Ніка Січінава (35, з пенальті)

«Ворскла» з 11-ма очками продовжує залишатися на вершині таблиці. Правда, завтра полтавців у разі перемоги в домашньому матчі з «Зорею», який розпочнеться о 17:00 на НСК «Олімпійський», може обійти «Динамо». У киян наразі десять очок. Далі ідуть «Десна» і «Шахтар», які мають по вісім пунктів і в неділю, теж о 17:00 гратимуть у Чернігові між собою.

«Інгулець» та «Минай» набрали по чотири очки і ділять 9-11 місця з «Зорею». СК «Дніпро-1» і «Рух» мають по два пункти. «Львів» з одним очком замикає таблицю.