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    Новини

    Луческу під шаленим тиском ультрас здобув першу перемогу на чолі «Динамо»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Ультрас&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; прорвалися на трибуни, не дивлячись на заборони - Луческу під шаленим тиском ультрас здобув першу перемогу на чолі «Динамо»
    Ультрас «Динамо» прорвалися на трибуни, не дивлячись на заборони
    Світлина - Фіона Козак

    Кияни розгромили донецький «Олімпік»

    Матчем між донецьким «Олімпіком» і київським «Динамо» на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського стартував чемпіонат України з футболу-2020/2021. Це був перший офіційний матч на чолі «біло-синіх» 75-річного румунського тренера Мірчі Луческу.

    «Олімпік» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:4

    Голи: 0:1 – Буяльський (8). 0:2 – Завійський (15, автогол). 1:2 – Політило (23). 1:3 – Супряга (54). 1:4 – Віктор Циганков (87)

    «Олімпік»: Кичак – Іван Зотько, Снурніцин (Неплях, 81), Лебеденко – Політило (к) – Євген Пасич (Кирило Кириленко, 81), Даніель Романовський (Андрій Кравчук, 74), Завійський, Максим Тейшейра – Чоґадзе (Денис Баланюк, 66), Шахаб Захеді (Павло Лук’янчук, 66). Тренер – Ігор Климовський

    «Динамо»: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Олександр Сирота, Олександр Караваєв – Шапаренко (Олександр Андрієвський, 84), Сергій Сидорчук (к) – Георгій Цитаїшвілі (Жерсон Родріґес, 46), Буяльський (Леднєв, 66), Карлос Де Пена (Віктор Циганков, 75) – Супряга (Дуелунн, 84). Тренер – Мірча Луческу

    Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) – Семен Шлончак (Черкаси), Володимир Висоцький (Запоріжжя)

    Попередження: Карлос Де Пена (65)

    21 серпня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Без глядачів

    Луческу підготував кілька несподіванок уже самим складом на матч. Приміром, у центрі оборони з’явився поляк Томаш Кендзьора, який при попередніх тренерах грав тільки на правому фланзі. Натомість правофланговий оборонець Олександр Караваєв діяв зліва. Також треба відзначити появу в основі повернених з оренди Олександра Тимчика і Владислава Супряги.

    «Динамо» зламало опір «Олімпіка» дуже швидко, коли спершу після розіграшу штрафного і навісу Караваєва зліва ударом головою відзначився Віталій Буяльський, а потім після передачі Карлоса Де Пени зліва зрізав м’яч у власні ворота Тарас Завійський. Незадовго до того, ще коли рахунок був невідкритим, Де Пена виконав ще кращий пас на Супрягу, але Владислав з меж воротарського майданчика промахнувся.

    Інтригу в матчі відродив м’яч Сергія Політила, який скоротив відставання після передачі справа від Темура Чоґадзе.

    Проте то був радше епізод. «Динамо» контролювало хід подій на полі і незадовго після перерви забило втретє. Цей гол організував, ледь з’явившись на полі на заміну, ще один екс-орендований гравець Жерсон Родріґес. Він перехопив м’яч у центрі поля в Євгена Пасича, віддав вліво у вільну зону на Буяльського, а той вивів на порожні ворота Супрягу. Влад на цей раз забив, хоча цю гру він собі до активу не віднесе. Крім вище згадуваного моменту на початку зустрічі, Супряга в цій грі не зумів реалізувати ще два виходи сам-на-сам з голкіпером.

    Остаточний підсумок зустрічі встановив, теж вийшовши на заміну, за три хвилини до фінального свистка Віктор Циганков. Вікторові асистував, обігравши на правому фланзі Євгена Непляха, Жерсон Родріґес - 1:4.

    Варто відзначити, що попри те, що матч для глядачів був закритий, динамівські ультрас прорвалися на трибуни, спалили трохи піротехніки і гучно зарядили «Суркіси – ганьба «Динамо», «Луческу, go home» та «Суркіс – х…ло» на відомий манер.

    Наступний матч «Динамо» проведе 25 серпня. На НСК «Олімпійський» у Києві «біло-сині» зіграють за Суперкубок України з «Шахтарем».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ультрас Прем’єр-ліга ФК Олімпік Віктор Циганков Мірча Луческу Георгій Цитаїшвілі Павло Лук'янчук Георгій Бущан Микола Шапаренко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Артем Кичак Олександр Караваєв Сергій Політило Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Максим Тейшейра Євген Пасич Владислав Супряга Олександр Андрієвський Богдан Леднєв Андрій Кравчук Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Іван Зотько Тарас Завійський Ігор Климовський Шахаб Захеді Кирило Кириленко Олександр Сирота Ігор Снурніцин Євген Неплях Орест Лебеденко Даніель Романовський Темур Чоґадзе Денис Баланюк
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