Луческу під шаленим тиском ультрас здобув першу перемогу на чолі «Динамо»

Ультрас «Динамо» прорвалися на трибуни, не дивлячись на заборони Світлина - Фіона Козак

Кияни розгромили донецький «Олімпік»

Матчем між донецьким «Олімпіком» і київським «Динамо» на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського стартував чемпіонат України з футболу-2020/2021. Це був перший офіційний матч на чолі «біло-синіх» 75-річного румунського тренера Мірчі Луческу.

«Олімпік» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:4

Голи: 0:1 – Буяльський (8). 0:2 – Завійський (15, автогол). 1:2 – Політило (23). 1:3 – Супряга (54). 1:4 – Віктор Циганков (87)

«Олімпік»: Кичак – Іван Зотько, Снурніцин (Неплях, 81), Лебеденко – Політило (к) – Євген Пасич (Кирило Кириленко, 81), Даніель Романовський (Андрій Кравчук, 74), Завійський, Максим Тейшейра – Чоґадзе (Денис Баланюк, 66), Шахаб Захеді (Павло Лук’янчук, 66). Тренер – Ігор Климовський

«Динамо»: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Олександр Сирота, Олександр Караваєв – Шапаренко (Олександр Андрієвський, 84), Сергій Сидорчук (к) – Георгій Цитаїшвілі (Жерсон Родріґес, 46), Буяльський (Леднєв, 66), Карлос Де Пена (Віктор Циганков, 75) – Супряга (Дуелунн, 84). Тренер – Мірча Луческу

Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) – Семен Шлончак (Черкаси), Володимир Висоцький (Запоріжжя)

Попередження: Карлос Де Пена (65)

21 серпня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Без глядачів

Луческу підготував кілька несподіванок уже самим складом на матч. Приміром, у центрі оборони з’явився поляк Томаш Кендзьора, який при попередніх тренерах грав тільки на правому фланзі. Натомість правофланговий оборонець Олександр Караваєв діяв зліва. Також треба відзначити появу в основі повернених з оренди Олександра Тимчика і Владислава Супряги.

«Динамо» зламало опір «Олімпіка» дуже швидко, коли спершу після розіграшу штрафного і навісу Караваєва зліва ударом головою відзначився Віталій Буяльський, а потім після передачі Карлоса Де Пени зліва зрізав м’яч у власні ворота Тарас Завійський. Незадовго до того, ще коли рахунок був невідкритим, Де Пена виконав ще кращий пас на Супрягу, але Владислав з меж воротарського майданчика промахнувся.

Інтригу в матчі відродив м’яч Сергія Політила, який скоротив відставання після передачі справа від Темура Чоґадзе.

Проте то був радше епізод. «Динамо» контролювало хід подій на полі і незадовго після перерви забило втретє. Цей гол організував, ледь з’явившись на полі на заміну, ще один екс-орендований гравець Жерсон Родріґес. Він перехопив м’яч у центрі поля в Євгена Пасича, віддав вліво у вільну зону на Буяльського, а той вивів на порожні ворота Супрягу. Влад на цей раз забив, хоча цю гру він собі до активу не віднесе. Крім вище згадуваного моменту на початку зустрічі, Супряга в цій грі не зумів реалізувати ще два виходи сам-на-сам з голкіпером.

Остаточний підсумок зустрічі встановив, теж вийшовши на заміну, за три хвилини до фінального свистка Віктор Циганков. Вікторові асистував, обігравши на правому фланзі Євгена Непляха, Жерсон Родріґес - 1:4.

Варто відзначити, що попри те, що матч для глядачів був закритий, динамівські ультрас прорвалися на трибуни, спалили трохи піротехніки і гучно зарядили «Суркіси – ганьба «Динамо», «Луческу, go home» та «Суркіс – х…ло» на відомий манер.

Наступний матч «Динамо» проведе 25 серпня. На НСК «Олімпійський» у Києві «біло-сині» зіграють за Суперкубок України з «Шахтарем».