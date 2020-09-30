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    Кубок України: позаторішній фіналіст програв 1:4, «Прикарпаття» ледь не вибило учасника Ліги Європи

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    &laquo;Прикарпаття&raquo; і&nbsp;&laquo;Колос&raquo; грали під дощем - Кубок України: позаторішній фіналіст програв 1:4, «Прикарпаття» ледь не вибило учасника Ліги Європи
    «Прикарпаття» і «Колос» грали під дощем
    Світлина - МФК «Прикарпаття»

    Усі поєдинки 1/16 фіналу таїли неабияку інтригу

    Зіграні заключних два поєдинки середи, 20 вересня, в рамках 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

    «Олександрія» в дербі Кропивниччини розгромила фіналіста Кубка-2018 «Інгулець» з рахунком 4:1, забивши чотири голи впродовж 23-х хвилин.

    Натомість в Івано-Франківську, де першолігове «Прикарпаття» приймало учасника Ліги Європи «Колос», інтрига зберігалася до фінального свистка. У першій половині перевагою володіли івано-франківці, які мали близько півдесятка нагод відзначитися. Проте Роман Барчук, Ростислав Волошинович і їх партнери своїх нагод не використали, а в другому таймі домінували вже фаворити, які довели перевагу, реалізувавши пенальті на 89-й хвилині.

    «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1

    Гол: 0:1 – Павло Оріховський (89)

    «Олександрія» - «Інгулець» (Петрове) – 4:1

    Голи: 1:0 – Артем Сітало (57). 2:0 – Євген Банада (63). 3:0 – Валерій Лучкевич (70). 4:0 – Максим Задерака (75). 4:1 – Богдан Литвак (83)

    Завтра, 1 жовтня, буде зіграний заключний поєдинок 1/16 фіналу Кубка України. О 18:30 зустрічаються «ВПК-Агро» - «Олімпік». 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Олександрія Валерій Лучкевич Євген Банада Максим Задерака Павло Оріховський ФК Прикарпаття ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Інгулець» Роман Барчук Артем Сітало Ростислав Волошинович Богдан Литвак
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