Кубок України: позаторішній фіналіст програв 1:4, «Прикарпаття» ледь не вибило учасника Ліги Європи



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«Прикарпаття» і «Колос» грали під дощем Світлина - МФК «Прикарпаття»

Усі поєдинки 1/16 фіналу таїли неабияку інтригу

Зіграні заключних два поєдинки середи, 20 вересня, в рамках 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

«Олександрія» в дербі Кропивниччини розгромила фіналіста Кубка-2018 «Інгулець» з рахунком 4:1, забивши чотири голи впродовж 23-х хвилин.

Натомість в Івано-Франківську, де першолігове «Прикарпаття» приймало учасника Ліги Європи «Колос», інтрига зберігалася до фінального свистка. У першій половині перевагою володіли івано-франківці, які мали близько півдесятка нагод відзначитися. Проте Роман Барчук, Ростислав Волошинович і їх партнери своїх нагод не використали, а в другому таймі домінували вже фаворити, які довели перевагу, реалізувавши пенальті на 89-й хвилині.

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1

Гол: 0:1 – Павло Оріховський (89)

«Олександрія» - «Інгулець» (Петрове) – 4:1

Голи: 1:0 – Артем Сітало (57). 2:0 – Євген Банада (63). 3:0 – Валерій Лучкевич (70). 4:0 – Максим Задерака (75). 4:1 – Богдан Литвак (83)

Завтра, 1 жовтня, буде зіграний заключний поєдинок 1/16 фіналу Кубка України. О 18:30 зустрічаються «ВПК-Агро» - «Олімпік».