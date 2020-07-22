Офіційно: на матчі чемпіонату України з футболу допустили вболівальників



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Наразі Катерина Монзуль з Мариною Стрілецькою судять при порожніх трибунах, а нечисленні представники техперсоналу дотримуються на стадіонах маскового режиму Світлина - Іван Вербицький

Вхід на трибуни буде доступний уже з найближчих поєдинків

На матчі плей-оф чемпіонату України за вихід в Лігу Європи будуть допущені вболівальники. Про це за підсумками зустрічі з главою Міністерства охорони здоров’я Максимом Степановим повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Зокрема допускається заповненість трибун стадіону на 25%, а вболівальники будуть зобов'язані дотримуватися дистанції і всіх заходів карантинного режиму.

У разі позитивного досвіду проведення цих матчів і в умовах сприятливої епідемічної ситуації, в серпні Міністерство охорони здоров'я України розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.

Нагадаємо, матчі плей-оф чемпіонату України за Лігу Європи відбудуться 25-го і 29 липня: «Колос» зустрінеться з СК «Дніпром-1», а «Олександрія» з «Маріуполем».