Матч за Лігу Європи: чемпіон світу серед молоді виводить «Маріуполь» у фінал



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Олексій Кащук забив ефектний переможний м'яч Світлина - ФК «Маріуполь»

Маріупольці вирвали перемогу на 83-й хвилині

Сенсацією завершився другий півфінальний матч турніру за участь у Лізі Європи в українському футболі. П’ята команда чемпіонату-2019/2020 «Олександрія» поступилася на власному полі восьмій – «Маріуполю». Рахунок зустрічі – 1:2.

Азовці виглядали ліпше впродовж усього матчу і виграли по грі. Відкрили вони рахунок у середині першого тайму після розіграшу кутового і дальнього удару Павла Полегенька. Правда, олександрійці зусиллями Дениса Безбородька відігралися майже миттєво.

Після нічийного першого тайму в другому команди діяли обережно, розуміючи, що ціна помилки надто висока. Однак на 83-й хвилині, у мить, коли обидві команди вже подумки готувалися до екстра-тайму, настала розв’язка. Чемпіон світу-2019 серед молоді Олексій Кащук, отримавши довгу передачу, втік з власної половини від Гліба Шастала і влучно пробив у дальній кут воріт Юрія Паньківа – 1:2.

Таким чином, «Маріуполь» вийшов у фінал турніру за участь у Лізі Європи і 29 липня зіграє на київському НСК «Олімпійський» з «Колосом» із Ковалівки, котрий розгромив у іншому півфіналі 4:1 СК «Дніпро-1».