«Шахтар» і «Динамо» втратили очки в Прем’єр-лізі



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Після п’яти турів з 11-ма очками лідирують «Ворскла» і «Динамо»

«Шахтар» у поточному сезоні виграв лише два матчі з шести

Головні фаворити української футбольної Прем’єр-ліги, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» разом втратили очки у своїх матчах п’ятого туру.

«Шахтар» зіграв 2:2 у Чернігові з «Десною». Донеччани зусиллями Віктора Коваленка на п’ятій хвилині першими відкрили рахунок. Однак ще до середини першого тайму сіверяни вийшли вперед. На 17-й хвилині відзначився Андрій Мостовий, а на 26-й Андрій Тотовицький. Відігрався «Шахтар»завдяки голу Дентіньо на 79-й хвилині.

З шести поєдинків сезону-2020/2021 «Шахтар» виграв лише два, тричі зіграв внічию і раз програв. З дев’ятьма очками команда Луїша Каштру ділить з «Десною» третє-четверте місця.

«Динамо» у Києві зіграло внічию 1:1 з луганською «Зорею». На 65-й хвилині гостей вивів уперед Владислав Кочергін. Через 10 хвилин цей м’яч відіграв Беньямін Вербіч.

Ще в одному недільному матчі п’ятого туру УПЛ донецький «Олімпік» у Києві переміг 3:2 «Олександрію». Донеччани забили три м’ячі без відповіді у першому таймі – відзначилися Шахаб Захеді, Іван Зотько та Владислав Бабогло, який зрізав м’яч у власні ворота. До того ж олександрійці залишилися у меншості – вилучення отримав Євген Банада. Втім, після перерви Артем Сітало і Дмитро Гречишкін скоротили розрив до мінімуму.

Після п’яти турів з 11-ма очками лідирують «Ворскла» і «Динамо». «Олімпік» з дев’ятьма очками п’ятий. «Зоря» має п’ять очок і посідає дев’яте місце.