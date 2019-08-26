Даяна Ястремська впевнено вийшла у друге коло US Open



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська довела високий клас Великий теніс України

Українка виграла запеклий поєдинок у суперниці з Румунії

32-га ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

В 1/64 фіналу 19-річна одеситка переграла 105-ту тенісистку світу Моніку Нікулеску з Румунії – 6:4, 1:6, 6:2.

Матч тривав дві години.

В другому колі Ястремська зустрінеться з Ребеккою Петерсон зі Швеції (WTA №71), яка сьогодні перемогла у двох сетах чинну олімпійську чемпіонку Монікою Пуїґ з Пуерто-Ріко. Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою лише раз. У торішньому фіналі турніру в французькому Кань-Сюр-Мері в двох сетах перемогла Петерсон.

Читайте також: Сьогодні єдина українка зіграє в півфіналі кваліфікації тенісного US Open