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    Даяна Ястремська впевнено вийшла у друге коло US Open

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    Даяна Ястремська довела високий клас - Даяна Ястремська впевнено вийшла у друге коло US Open
    Даяна Ястремська довела високий клас
    Великий теніс України

    Українка виграла запеклий поєдинок у суперниці з Румунії

    32-га ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

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    В 1/64 фіналу 19-річна одеситка переграла 105-ту тенісистку світу Моніку Нікулеску з Румунії – 6:4, 1:6, 6:2.

    Матч тривав дві години.

    В другому колі Ястремська зустрінеться з Ребеккою Петерсон зі Швеції (WTA №71), яка сьогодні перемогла у двох сетах чинну олімпійську чемпіонку Монікою Пуїґ з Пуерто-Ріко. Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою лише раз. У торішньому фіналі турніру в французькому Кань-Сюр-Мері в двох сетах перемогла Петерсон.

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    теніс Даяна Ястремська US Open Ребекка Петерсон
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