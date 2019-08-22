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    Сьогодні єдина українка зіграє в півфіналі кваліфікації тенісного US Open

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    Катерина Завацька ще ніколи не грала в основній сітці турнірів Grand Slam - Сьогодні єдина українка зіграє в півфіналі кваліфікації тенісного US Open
    Катерина Завацька ще ніколи не грала в основній сітці турнірів Grand Slam
    Великий теніс України

    Двоє українців припинили боротьбу на стартовій стадії відбору

    26 серпня в Нью-Йорку стартує останній з турнірів із серії Grand Slam у 2019 році – Відкритий чемпіонат США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000 в одиночному розряді у чоловіків і жінок).

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    Напряму в основну сітку турніру потрапило чотири українки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко і Катерина Козлова.

    Ще троє наших співвітчизників взялися вийти в основний турнір через кваліфікацію. Двоє з них припинили боротьбу після стартових матчів. Причому в обох поєдинках наші представники вважалися фаворитами.

    Єдина притомна надія українського чоловічого тенісу Сергій Стаховський, котрий у поточному світовому рейтингу йде 146-м, поступився на старті іспанцеві Ніколі Куну (АТР №191) – 4:6, 4:6. Така ж неприємна доля спіткала й Ангеліну Калініну (WTA №134), яка програла американці Анн Лі (WTA №159) – 0:6, 3:6.

    Таким чином, наразі боротьбу в кваліфікації продовжує лише одна українка – 19-річна волинянка Катерина Завацька (WTA №127). Вона у стартовому колі у поєдинку, який тривав дві з половиною години, переграла екс-українку Юлію Глушко, котра представляє Ізраїль (WTA №248) – 5:7, 6:3, 6:2.

    Сьогодні, 22 серпня, починаючи з 18:00 за київським часом Завацька гратиме у півфіналі кваліфікації US Open з німкенею Анною-Леною Фрідсам (WTA №231). Досі майбутні суперниці між собою не грали.

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    Сергій Стаховський теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Юлія Глушко Ангеліна Калініна Катерина Завацька US Open Нікола Кун Анн Лі
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