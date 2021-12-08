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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Бенфіка» – «Динамо»

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    Кияни налаштовані гідно завершити груповий турнір Ліги чемпіонів - Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Бенфіка» – «Динамо»
    Кияни налаштовані гідно завершити груповий турнір Ліги чемпіонів
    фото з відкритих джерел

    Кияни проведуть в Лісабоні останній матч групового турніру

    Чемпіон України «Динамо» завершує єврокубкову кампанію грою з «Бенфікою» в Лісабоні. Кияни втратили шанси на продовження боротьби у весняній частині сезону, проте спробують голосно грюкнути дверима. Цього сезону в Лізі чемпіонів вони ще не виграли жодного матчу.

    У «Динамо» немає турнірної мотивації, зате є фінансова, адже за перемогу преміальні на команду складають 2,8 млн євро за перемогу, за нічию – 930 тисяч.

    А лісабонці не втрачають надії пробитися до плей-оф – для цього команді українця Романа Яремчука необхідно перемагати, і сподіватися, що «Барселона» поступиться в паралельному матчі у Мюнхені.

    У прямій трансляції матч «Бенфіка» – «Динамо» покажуть 8 грудня о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

    Раніше стало відомо, що через коронавірус пропустить матч у Лісабоні захисник киян Томаш Кендзьора.

    Тим часом «Шахтар» прикрою нічиєю попрощався з Лігою чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК Бенфіка
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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Бенфіка» – «Динамо»