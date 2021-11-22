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    «Баварія» не привезе на матч Ліги чемпіонів з «Динамо» третину складу

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    Чемпіон Німеччини вилетів до Києва без групи футболістів - «Баварія» не привезе на матч Ліги чемпіонів з «Динамо» третину складу
    Чемпіон Німеччини вилетів до Києва без групи футболістів
    фото з відкритих джерел

    Німецька команда вже забезпечила собі місце у плей-оф турніру

    Мюнхенська «Баварія» не зможе розраховувати на низку футболістів в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти «Динамо». Поза заявкою опинилися одразу семеро гравців, серед яких Йозуа Кімміх, Серж Гнабрі, Ерік Шупо-Мотінг, Джамал Мусіала і Міхаель Куїзанс. Вони контактували з працівником клубу, який захворів на коронавірус, і тепер перебувають на самоізоляції.

    Наразі коронавірус виявлений в організмах Нікласа Зюле та Йосипа Станішича.

    Загалом до Києва вирушили 18 гравців, серед яких три голкіпери.

    Воротарі – Ноєр, Ульрайх, Фрюхтль, захисники – Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу, півзахисники – Горетцька, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман, нападники – Левандовський, Сане, Коман, Мюллер.

    Матч відбудеться 23 листопада.

    «Баварія» здобула чотири перемоги і достроково вийшла до 1/8 фіналу. У «Динамо» – одне очко, «Бенфіки» – 4, «Барселони» – 6.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія
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    «Баварія» не привезе на матч Ліги чемпіонів з «Динамо» третину складу