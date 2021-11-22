«Баварія» не привезе на матч Ліги чемпіонів з «Динамо» третину складу

Німецька команда вже забезпечила собі місце у плей-оф турніру

Мюнхенська «Баварія» не зможе розраховувати на низку футболістів в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти «Динамо». Поза заявкою опинилися одразу семеро гравців, серед яких Йозуа Кімміх, Серж Гнабрі, Ерік Шупо-Мотінг, Джамал Мусіала і Міхаель Куїзанс. Вони контактували з працівником клубу, який захворів на коронавірус, і тепер перебувають на самоізоляції.

Наразі коронавірус виявлений в організмах Нікласа Зюле та Йосипа Станішича.

Загалом до Києва вирушили 18 гравців, серед яких три голкіпери.

Воротарі – Ноєр, Ульрайх, Фрюхтль, захисники – Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу, півзахисники – Горетцька, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман, нападники – Левандовський, Сане, Коман, Мюллер.

Матч відбудеться 23 листопада.

«Баварія» здобула чотири перемоги і достроково вийшла до 1/8 фіналу. У «Динамо» – одне очко, «Бенфіки» – 4, «Барселони» – 6.