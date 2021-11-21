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    Роналду назвав свого кандидата на посаду тренера «Манчестер Юнайтед»

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    Кріштіану Роналду хоче працювати з Луїсом Енріке - Роналду назвав свого кандидата на посаду тренера «Манчестер Юнайтед»
    Кріштіану Роналду хоче працювати з Луїсом Енріке
    фото з відкритих джерел

    Португальський нападник хоче працювати з Луїсом Енріке

    Після поразки «Вотфорда» (1:4) в 12-му турі чемпіонату Англії «Манчестер Юнайтед» залишився без головного тренера. Уле-Гуннар Сульшер, який працював з командою з 2-18 року, був відправлений у відставку.

    Стало відомо, кого воліє бачити на тренерському містку зірковий нападник «червоних дияволів» Кріштіану Роналду. За інформацією Sky Sports, португалець хоче попрацювати з тренером збірної Іспанії Луїсом Енріке. На думку футболіста, тільки він зможе вивести «Манчестер Юнайтед» на рівень конкуренції з «Ліверпулем», «Челсі» і «Манчестер Сіті».

    За інформацією The Athletic, правління «Манчестер Юнайтед» вивчає кандидатури п'ятьох спеціалістів. Змінити Сульшера на посаді головного тренера англійського клубу можуть екс-наставник «Реала» Зінедін Зідан, тренер «Парі Сен-Жермен» Маурісіо Почеттіно, Брендан Роджерс, який очолює «Лестер», та Хулен Лопетегі, який працює у «Севільї». Також команду може очолити Лоран Блан, який тренує катарський «Аль-Райян».

    Під керівництвом Сульшера англійський клуб дійшов до фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021, у якому поступився «Вільярреалу» (1:1, 10:11 – по пенальті).

    «Манчестер Юнайтед» набрав 17 очок у 12 матчах і посідає 7-е місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022. Лідером змагань є «Челсі» (29).

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Манчестер Юнайтед Уле-Ґуннар Сульшер
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    Роналду назвав свого кандидата на посаду тренера «Манчестер Юнайтед»