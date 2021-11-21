Роналду назвав свого кандидата на посаду тренера «Манчестер Юнайтед»

Португальський нападник хоче працювати з Луїсом Енріке

Після поразки «Вотфорда» (1:4) в 12-му турі чемпіонату Англії «Манчестер Юнайтед» залишився без головного тренера. Уле-Гуннар Сульшер, який працював з командою з 2-18 року, був відправлений у відставку.

Стало відомо, кого воліє бачити на тренерському містку зірковий нападник «червоних дияволів» Кріштіану Роналду. За інформацією Sky Sports, португалець хоче попрацювати з тренером збірної Іспанії Луїсом Енріке. На думку футболіста, тільки він зможе вивести «Манчестер Юнайтед» на рівень конкуренції з «Ліверпулем», «Челсі» і «Манчестер Сіті».

За інформацією The Athletic, правління «Манчестер Юнайтед» вивчає кандидатури п'ятьох спеціалістів. Змінити Сульшера на посаді головного тренера англійського клубу можуть екс-наставник «Реала» Зінедін Зідан, тренер «Парі Сен-Жермен» Маурісіо Почеттіно, Брендан Роджерс, який очолює «Лестер», та Хулен Лопетегі, який працює у «Севільї». Також команду може очолити Лоран Блан, який тренує катарський «Аль-Райян».

Під керівництвом Сульшера англійський клуб дійшов до фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021, у якому поступився «Вільярреалу» (1:1, 10:11 – по пенальті).

«Манчестер Юнайтед» набрав 17 очок у 12 матчах і посідає 7-е місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022. Лідером змагань є «Челсі» (29).