«Шахтар» відправився на матч з «Монако»
«Гірникам» залишилося пройти один етап перед груповим турніром
Роберто Де Дзербі взяв у Францію 25 футболістів
Донецький «Шахтар» відправився на перший матч кваліфікації плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако». Команда вилетіла до Франції і до гри буде проживати в Ніцці.
Наставник Роберто Де Дзербі взяв на гру 25 футболістів.
Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;
захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;
півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Євген Коноплянка;
нападники: Дентіньйо, Лассіна Траоре, Данило Сікан.
Матч пройде 17 серпня, початок о 22:00.
Раунд плей-оф - останній етап перед груповим турніром Ліги чемпіонів.
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