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    «Шахтар» відправився на матч з «Монако»

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    &laquo;Гірникам&raquo; залишилося пройти один етап перед груповим турніром - «Шахтар» відправився на матч з «Монако»

    «Гірникам» залишилося пройти один етап перед груповим турніром

    Фото: ФК Шахтар

    Роберто Де Дзербі взяв у Францію 25 футболістів

    Донецький «Шахтар» відправився на перший матч кваліфікації плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако». Команда вилетіла до Франції і до гри буде проживати в Ніцці.

    Наставник Роберто Де Дзербі взяв на гру 25 футболістів.

    Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

    захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

    півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Євген Коноплянка;

    нападники: Дентіньйо, Лассіна Траоре, Данило Сікан.

    Матч пройде 17 серпня, початок о 22:00.

    Раунд плей-оф - останній етап перед груповим турніром Ліги чемпіонів.

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    Теги: Тете Роберто Монако
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    «Шахтар» відправився на матч з «Монако»