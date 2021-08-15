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    «Ювентус» погодився продати Роналду

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    На Кріштіану Роналду немає попиту - «Ювентус» погодився продати Роналду
    На Кріштіану Роналду немає попиту
    Фото з відкритих джерел

    На португальську зірку футболу немає попиту

    Туринський «Ювентус» розглядає можливість продажу португальського нападника Кріштіану Роналду цього літа. Як повідомляє Marca, в керівництві італійського клубу вважають, що відхід Роналлу може позитивно вплинути на стан команди. «Ювентус» знає про важливість португальця, але його продаж заощадить значну суму грошей для проведення реформи, про які просить головний тренер клубу Массіміліано Аллегрі після повернення до лав «Старої Синьйори».

    Основною проблемою називається відсутність пропозицій по Роналду, але туринці готові чекати. Трансферне вікно в Європі відкрито до 31 серпня.

    Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів. Чинний контракт Роналду з італійським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

    Раніше «Барселону» залишив Ліонель Мессі. Припускалося, що до «Парі Сен-Жермен», куди перейшов аргентинський футболіст, може приєднатися і Кріштіану Роналду.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    «Ювентус» погодився продати Роналду