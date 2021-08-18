Призерка Олімпіади продала медаль на аукціоні і отримала її назад

Польська метальниця спису Марія Андрейчик допомогла хворому хлопчику

Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо в метанні спису Марія Андрейчик зі збірної Польщі продала свою медаль на аукціоні.

За нагороду спортсменка виручила понад півмільйона польських злотих (близько трьох мільйонів гривень). Гроші Марія направила на операцію хлопчика Мілоша в США, у якого хворе серце.

Медаль викупила місцева мережа продовольчих магазинів Żabka. Там уже повідомили, що повернуть олімпійську нагороду спортсменці.

25-річна Андрейчик нещодавно сама поборола онкологічне захворювання. П’ять років тому їй видалили пухлину з носових пазух.