  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Призерка Олімпіади продала медаль на аукціоні і отримала її назад

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марія Андрейчик допомогла хлопчику врятувати життя - Призерка Олімпіади продала медаль на аукціоні і отримала її назад
    Марія Андрейчик допомогла хлопчику врятувати життя
    Фото з відкритих джерел

    Польська метальниця спису Марія Андрейчик допомогла хворому хлопчику

    Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо в метанні спису Марія Андрейчик зі збірної Польщі продала свою медаль на аукціоні.

    За нагороду спортсменка виручила понад півмільйона польських злотих (близько трьох мільйонів гривень). Гроші Марія направила на операцію хлопчика Мілоша в США, у якого хворе серце.

    54_06

    Медаль викупила місцева мережа продовольчих магазинів Żabka. Там уже повідомили, що повернуть олімпійську нагороду спортсменці.

    25-річна Андрейчик нещодавно сама поборола онкологічне захворювання. П’ять років тому їй видалили пухлину з носових пазух.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Призерка Олімпіади продала медаль на аукціоні і отримала її назад