Нападник збірної України Яремчук провів результативний матч в Лізі чемпіонів

«Бенфіка» здолала ПСВ з Нідерландів в першому матчі плей-оф турніру

Роман Яремчук в третьому матчі поспіль за «Бенфіку» відзначився результативною дією. В першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів португальська команда перемогла ПСВ з Нідерландів – 2:1, а українець віддав гольову передачу.

На початку матчу Роман передачею в розріз вивів віч-на-віч з воротарем гостей Рафаеля Сілву.

Згодом Вайгль подвоїв перевагу, а на початку другого тайму ПСВ в контратаці забив один гол у відповідь. Друга гра за вихід до групового турніру між цими суперниками відбудеться 24 серпня.

На попередньому етапі Яремчук змісив помилитися захисника московського «Спартака», а в чемпіонаті Португалії він забив дебютний м’яч за новий клуб у ворота «Ароки».

Яремчук змінив команду в літнє міжсезоння, переїхавши в Лісабон з бельгійського «Гента».

Перший матч плей-оф виграв і донецький «Шахтар». У Франції «гірники» здолали «Монако».

А справжню сенсацію на цьому етапі створив український тренер Юрій Вернидуб. Його «Шериф» розгромив «Динамо» з Загреба.