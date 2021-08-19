  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Нападник збірної України Яремчук провів результативний матч в Лізі чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роман Яремчук віддав гольову передачу - Нападник збірної України Яремчук провів результативний матч в Лізі чемпіонів
    Роман Яремчук віддав гольову передачу
    Фото з відкритих джерел

    «Бенфіка» здолала ПСВ з Нідерландів в першому матчі плей-оф турніру

    Роман Яремчук в третьому матчі поспіль за «Бенфіку» відзначився результативною дією. В першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів португальська команда перемогла ПСВ з Нідерландів – 2:1, а українець віддав гольову передачу.

    На початку матчу Роман передачею в розріз вивів віч-на-віч з воротарем гостей Рафаеля Сілву.

    Згодом Вайгль подвоїв перевагу, а на початку другого тайму ПСВ в контратаці забив один гол у відповідь. Друга гра за вихід до групового турніру між цими суперниками відбудеться 24 серпня.

    На попередньому етапі Яремчук змісив помилитися захисника московського «Спартака», а в чемпіонаті Португалії він забив дебютний м’яч за новий клуб у ворота «Ароки».

    Яремчук змінив команду в літнє міжсезоння, переїхавши в Лісабон з бельгійського «Гента».

    Перший матч плей-оф виграв і донецький «Шахтар». У Франції «гірники» здолали «Монако».

    А справжню сенсацію на цьому етапі створив український тренер Юрій Вернидуб. Його «Шериф» розгромив «Динамо» з Загреба.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Роман Яремчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нападник збірної України Яремчук провів результативний матч в Лізі чемпіонів