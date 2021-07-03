Стала відома перша півфінальна пара Євро-2020

За путівку в фінал поборються збірні Італії та Іспанії

На чемпіонаті Європи з футболу визначилася перша півфінальна пара. У чвертьфінальних іграх, які відбулися напередодні, збірна Іспанії не без зусиль здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:1). Примітно, що голи в основний час забивали лише швейцарці. Спочатку в свої ворота, потім зрівняли рахунок та ще й залишилися в меншості. За таких обставин дотягнули до післяматчевих пенальті, де схибили тричі поспіль. Іспанці ж реалізували на один удар більше.

У другому чвертьфіналі збірна Італії переграла національну команду Бельгії (2:1). Команда Роберто Манчіні провела гру активніше, до перерви забила тричі, але арбітр один гол скасував. Лукаку перед перервою один гол відіграв, але на більше «червоних дияволів» не вистачило.

Таким чином, сформувалася перша пара півфіналістів Євро-2020: Італія - Іспанія.

Цей матч пройде 6 липня на стадіоні «Уемблі» в Лондоні (Англія). Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік.