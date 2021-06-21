Де дивитися матч Україна – Австрія

Команда Андрія Шевченка проведе вирішальну гру за вихід до 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Збірна України завершує 21 червня зіграє останній матч у групі С на Євро-2020. Суперник – Австрія. Обидві комагди набрали по 3 очка і претендують на вихід до плей-оф з другого місця. Команда Андрія Шевченка посідає другу сходинку в турнірній таблиці за додатковими показниками. Щоб залишитися на цій позиції, їй достатньо зіграти сьогодні внічию.

Спеціально на нічию ніхто не гратиме. Футболісти готуються до найскладнішого матчу на турнірі і сподіваються на перемогу. Про це розповів перед грою головний тренер нашої команди.

В іншому матчі групи С зустрінуться Нідерланди і Північна Македонія. Ці суперники не мають турнірної мотивації. Голландці за будь-який обставин залишаться першими, македонці фінішують останніми.

Вже відомі два учасники плей-оф. З групи А до 1/8 фіналу вже вийшли збірні Італії та Вельсу. На «Скуадру Адзурру» в наступному етапі й вийде збірна, яка займе друге місце в нашій групі.

Матч покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 2». Також матч Україна – Австрія можна буде подивитися на платформах Oll.tv, Vodafone TV, Megogo, Київстар ТБ, Воля ТБ. Початок - 0 19:00.