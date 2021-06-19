На чемпіонаті України встановили рекорд у стрибках з жердиною

Марина Килипко перевершила своє досягнення на п'ять сантиметрів

Новий рекорд України у стрибках з жердиною встановлено на чемпіонаті країни з легкої атлетики, що триває у Луцьку. Після взятої висоти 4 метри 30 сантиметрів Марина Килипко залишилася в секторі одна. У кожній наступній спробі харків'янка підіймала планку на 10 сантиметрів, а коли її встановили на позначці чотири сімдесят, Кіліпко взяла цю висоту з першої спроби! Таким чином, Марина перевершила своє ж досягнення на 5 сантиметрів, яке вона встановила 5 років тому на змаганнях в Італії.

Виконавши норматив та перемігши на чемпіонаті України Кіліпко завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у Токіо.

«Коли з третьої спроби подолала 4.50 метрів, уже була дуже щасливою, але знала, що хочу й можу більше. Вгамувала емоції і змогла стрибнути на 4.60. У той момент зрозуміла, що зараз або ніколи: якщо зможу себе перебороти і зробити все, як слід, то буде 4.70. Так і сталося!» – розповіла після виступу Марина Килипко.

Тим часом Василь Ломаченко завершив підготовку до поєдинку з Накатані. Бій пройде 26 червні в Лас-Вегасі.