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    Де дивитися півфінал Ліги чемпіонв «Парі Сен-Жермен» – «Манчестер Сіті»

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    Ліга чемпіонів вийшла на вирішальну стадію - Де дивитися півфінал Ліги чемпіонв «Парі Сен-Жермен» – «Манчестер Сіті»
    Ліга чемпіонів вийшла на вирішальну стадію
    Фото з відкритих джерел

    Паризький клуб ще жодного разу не перемагав містян

    Другий півфінальний матч Ліги чемпіонів, який 28 квітня розпочнеться на «Парк де Пренс», має неабияку інтригу. Фаворит – «Парі Сен-Жермен». Так вважають букмекери, про це говорить і загальна вартість футболістів. Проте парижани ще жодного разу не брали гору над «Манчестер Сіті». В трьох зустрічах між ними зафіксовані дві нічиї та одна перемога англійців.

    Французький клуб набрав переможний хід. Пройшов «Баварію» в чвертьфіналі, і здобув три перемоги у Лізі 1. «Манчестер Сіті», в свою чергу, поступився «Челсі» в півфіналі Кубка Англії, зате вчетверте поспіль взяв Кубок ліги.

    Примітно, що «ПСЖ» виграв у трьох останніх півфіналах Ліги чемпіонів. «Сіті» ж у трьох іграх цієї стадії завжди поступався з рахунком 0:1.

    Першу гру 1/2 фіналу покажуть «Футбол 2» і відеосервіс MEGOGO. Початок – о 22:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК Парі Сен-Жермен
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