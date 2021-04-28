Де дивитися півфінал Ліги чемпіонв «Парі Сен-Жермен» – «Манчестер Сіті»

Паризький клуб ще жодного разу не перемагав містян

Другий півфінальний матч Ліги чемпіонів, який 28 квітня розпочнеться на «Парк де Пренс», має неабияку інтригу. Фаворит – «Парі Сен-Жермен». Так вважають букмекери, про це говорить і загальна вартість футболістів. Проте парижани ще жодного разу не брали гору над «Манчестер Сіті». В трьох зустрічах між ними зафіксовані дві нічиї та одна перемога англійців.

Французький клуб набрав переможний хід. Пройшов «Баварію» в чвертьфіналі, і здобув три перемоги у Лізі 1. «Манчестер Сіті», в свою чергу, поступився «Челсі» в півфіналі Кубка Англії, зате вчетверте поспіль взяв Кубок ліги.

Примітно, що «ПСЖ» виграв у трьох останніх півфіналах Ліги чемпіонів. «Сіті» ж у трьох іграх цієї стадії завжди поступався з рахунком 0:1.

Першу гру 1/2 фіналу покажуть «Футбол 2» і відеосервіс MEGOGO. Початок – о 22:00.