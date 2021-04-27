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    «Динамо» запросило легенду футболу Буффона і чекає на схвальну на відповідь

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    Джанлуїджі Буффон в 43 роки ще вміє дивувати - «Динамо» запросило легенду футболу Буффона і чекає на схвальну на відповідь
    Джанлуїджі Буффон в 43 роки ще вміє дивувати
    Фото з відкритих джерел

    Воротар «Ювентуса» може продовжити кар’єру в Києві або Лісабоні

    Сенсаційну новину оприлюднило італійське видання Tuttosport. За його інформацією, легенда світового футболу воротар «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон може продовжити кар’єру в київському «Динамо».

    Повідомляється, що у 43-річного голкіпера влітку завершується контракт з чемпіоном Італії, і «Ювентус» не схильний його продовжувати. Адже команда майже програла Серію А «Інтеру», і їй доведеться перебудовуватися. Крім Буффона, в команді може не залишитися й Кріштіану Роналду, якого активно зазиває «Манчестер Юнайтед».

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    Крім «Динамо», над можливістю укласти контракт з найсильнішим воротарем в Історії Італії розмірковують португальський «Спортінг», «грецький «Олімпіакос», німецький «Айнтрахт» та турецький «Галатасарай.

    У поточному сезоні 43-річний Буффон у всіх турнірах провів 12 матчів, пропустив 7 голів і 6 відстояв на нуль.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Джанлуїджі Буффон
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