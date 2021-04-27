«Динамо» запросило легенду футболу Буффона і чекає на схвальну на відповідь

Воротар «Ювентуса» може продовжити кар’єру в Києві або Лісабоні

Сенсаційну новину оприлюднило італійське видання Tuttosport. За його інформацією, легенда світового футболу воротар «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон може продовжити кар’єру в київському «Динамо».

Повідомляється, що у 43-річного голкіпера влітку завершується контракт з чемпіоном Італії, і «Ювентус» не схильний його продовжувати. Адже команда майже програла Серію А «Інтеру», і їй доведеться перебудовуватися. Крім Буффона, в команді може не залишитися й Кріштіану Роналду, якого активно зазиває «Манчестер Юнайтед».

Крім «Динамо», над можливістю укласти контракт з найсильнішим воротарем в Історії Італії розмірковують португальський «Спортінг», «грецький «Олімпіакос», німецький «Айнтрахт» та турецький «Галатасарай.

У поточному сезоні 43-річний Буффон у всіх турнірах провів 12 матчів, пропустив 7 голів і 6 відстояв на нуль.



