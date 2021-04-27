Луческу відреагував на можливе призначення італійця тренером «Шахтаря»

Наставник «Динамо» буде радий, якщо Де Дзербі приїде працювати в Україну

Тренер Роберто Де Дзербі, який зробив собі ім’я в скромному «Сассуоло», зізнався, що втратив сон через пропозицію змінити клуб по завершенні сезону. Назву команди він не назвав, але відомо, що одним з претендентів на нього є донецький «Шахтар». «Гірники» цього сезону програли всі турніри, в яких брали участь і зрозуміло, що Луїш Каштру, який зараз керує командою, незабаром залишить клуб. Можливо й раніше, адже «Шахтар» ризикує поступитися «Зорі» в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці і не потрапити до Ліги чемпіонів.

На можливу появу Де Дзербі біля керма «гірників» відреагував тренер «Динамо» Мірча Луческу. В коментарі італійським ЗМІ він висловив своє ставлення до змін у донецькому клубі.

«Я зовсім не стурбований можливою появою Де Дзербі в «Шахтарі». Навпаки, я був би щасливим, якби це сталося. Впевнений, що він принесе нові ідеї. В Україні його з гостинністю приймуть», – сказав Луческу tuttomercatoweb.

«Сассуоло» здобув чотири перемоги поспіль в чемпіонаті Італії, йде на восьмій сходинці в турнірній таблиці і трьома очками поступається «Ромі».

«Аталанта» завдяки голам Руслана Малиновського піднялася на друге місце.

«Динамо» достроково виграло чемпіонат України.