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    УЄФА пішло назустріч Шевченку: на Євро поїдуть більше футболістів

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    УЄФА розширить заявку на Євро-2020 - УЄФА пішло назустріч Шевченку: на Євро поїдуть більше футболістів
    УЄФА розширить заявку на Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Кількість гравців у заявці на чемпіонат континенту збільшиться до 26-ти

    У березні головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що розмовляв з головним тренером збірної Італії Роберто Манчіні і вони дійшли згоди в питанні про збільшення футболістів у заявочному списку на чемпіонат Європи.

    «Нещодавно я спілкувався з тренером збірної Італії Роберто Манчіні. Ми обмірковували, чи дасть УЄФА можливість розширити заявочний лист у зв'язку з нинішньою ситуацією з COVID-19, зі складністю сезону, – розповідав Шевченко. – УЄФА вже повинен буде брати до уваги прохання тренерів. Мені така ініціатива підходить, подобається, я її підтримую».

    Як повідомляє The Times, заявки збірних на Євро-2020 будуть розширені з 23 до 26 гравців. Комітет УЄФА по національним збірним вже прийняв відповідне рішення. В якості причини називається збільшення навантаження на футболістів внаслідок пандемії коронавирусу.

    Збільшення кількості гравців у заявці допоможе командам у разі зараження когось з футболістів. Раніше в цілях зниження навантаження на них в організації продовжили дію правила про п'ять замін у матчах.

    Нагадаємо, збірна України втратила вже трьох гравців перед чемпіонатом Європи.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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