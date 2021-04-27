УЄФА пішло назустріч Шевченку: на Євро поїдуть більше футболістів

Кількість гравців у заявці на чемпіонат континенту збільшиться до 26-ти

У березні головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що розмовляв з головним тренером збірної Італії Роберто Манчіні і вони дійшли згоди в питанні про збільшення футболістів у заявочному списку на чемпіонат Європи.

«Нещодавно я спілкувався з тренером збірної Італії Роберто Манчіні. Ми обмірковували, чи дасть УЄФА можливість розширити заявочний лист у зв'язку з нинішньою ситуацією з COVID-19, зі складністю сезону, – розповідав Шевченко. – УЄФА вже повинен буде брати до уваги прохання тренерів. Мені така ініціатива підходить, подобається, я її підтримую».

Як повідомляє The Times, заявки збірних на Євро-2020 будуть розширені з 23 до 26 гравців. Комітет УЄФА по національним збірним вже прийняв відповідне рішення. В якості причини називається збільшення навантаження на футболістів внаслідок пандемії коронавирусу.

Збільшення кількості гравців у заявці допоможе командам у разі зараження когось з футболістів. Раніше в цілях зниження навантаження на них в організації продовжили дію правила про п'ять замін у матчах.

Нагадаємо, збірна України втратила вже трьох гравців перед чемпіонатом Європи.