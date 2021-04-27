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    Не Роналду і не Мессі: Луческу назвав найкращого футболіста сучасності

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    Мірча Луческу знає, про що каже - Не Роналду і не Мессі: Луческу назвав найкращого футболіста сучасності
    Мірча Луческу знає, про що каже
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Динамо» вважає найсильнішим гравцем форварда «Парі Сен-Жермен» Неймара

    Після перемоги «Динамо» в чемпіонаті України Мірча Луческу дав інтерв’ю італіському порталу, в якому відповів на кілька цікавих запитань. Одне з них стосувалося найкращого футболіста сучасності. Хоч як дивно, але вибір тренера впав не на Ліонеля Мессі з «Барселони» і не на Кріштіану Роналду з «Ювентуса», які на двох позбирали майже всі «Золоті м’ячі», які вручаються найкращим гравцям року, останніх 15 років. Найсильнішим футболістом Луческу вважає нападника «Парі Сен-Жермен» Неймара.

    «Ні Кріштіану, ні Мессі. Зараз найсільнішій – Неймар. Коли він у хорошій формі іздоровий, він навіть перевершує Мбаппе. Неймар нагадує мені Роналдо, «Феномена». Він найкраще за всіх, –коли зосередженій на футболі і не відволікається на інші справи», - розповів румунський фахівець.

    Раніше Мірча Луческу назвав головну причину перемоги «Динамо» в чемпіонаті та був підкинутий де стелі під час святкування. Стало також відомо, яку суму тренер заробив для клубу, двічі вивівши його до групового раунду Ліги чемпіонів.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Мірча Луческу Кіліан Мбаппе Неймар
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