Зінченко з «Манчестер Сіті» виграв перший трофей сезону

Місцяни взяли гору у фіналі над лондонським «Тотенгемом»

«Манчестер Сіті» виграв перший трофей сезону. Після поразки в півфіналі розіграшу Кубку Англії від «Челсі» (0:1), місцяни з таким же рахунком, але на свою користь, виграли Кубок ліги. Єдиний гол був забитий на 82-й хвилині матчу – захисник Емерік Лапорт головою замкнув подачу півзахисника «Ман Сіті» Кевіна Де Брюйне зі штрафного.

Український легіонер «Сіті» Олександр Зінченко залишився в запасі у цій зустрічі. Це восьмий його трофей у блакитній футболці клубу.

«Манчестер Сіті» став 8-разовим володарем Кубка англійської ліги, причому саме підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли в чотирьох останніх розіграшах цього турніру. «Тоттенхем» за свою історію чотири рази завойовував трофей Кубка ліги, останній раз це відбулося в 2008 році.

Вперше за довгий час на стадіоні були присутні вболівальники. Цей матч був обраний як тестовий. Фінал відвідало 8000 глядачів.