Посол Польщі скасував візит до Тернополя через назву стадіону

Нещодавно міська арена отримала назву головнокомандувача УПА Романа Шухевича

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький не приїде до Тернополя через рішення міської ради присвоїти місцевому стадіону ім'я головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Як повідомляє Polska Agencja Prasowa, дипломат відправив лист голові Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиру Трушу, в якому повідомив, що «з великим жалем» і «в останню хвилину» скасовує візит, який мав бути присвячений співпраці регіону з польськими партнерами.

«На жаль, через рішення депутатів міської ради Тернополя від 5 березня присвоїти міському стадіону ім'я Романа Шучевича, у мене не було іншого варіанту, і я був змушений відмовитись від свого візиту», – пише Ціхоцький.

«Через діалог влади Польщі та України знайдуть рішення проблем в сфері ідентичності. Ми сусіди – у нас надто багато спільного, щоб дозволити групі безвідповідальних політиків знищити досягнення примирення останніх десятиліть», - написав Ціхоцький.

Повідомляється, що Ціхоцький направив листи головам польських адміністративних одиниць, у яких є партнерські угоди з Тернополем. У них він розповів про перейменування стадіону і підкреслив, що «жертви Шухевича і його підлеглих до сих пір не можуть розраховувати на християнські поховання на території сучасної України».

Раніше проти присвоєння стадіону імені Шухевича виступив посол Ізраїлю.

Фінал Кубку України сезону 2020/2021 відбудеться у Тернополі.