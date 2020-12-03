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    Українці грають, українка судить. Голи в матчі «Ґент» – «Слован» у Лізі Європи (відео)

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    Роман Яремчук забив у першому матчі після ізоляції в зв'язку з позитивним тестом на Covid-19 - Українці грають, українка судить. Голи в матчі «Ґент» – «Слован» у Лізі Європи (відео)
    Роман Яремчук забив у першому матчі після ізоляції в зв'язку з позитивним тестом на Covid-19
    Світлина - UA-Футбол

    Матч завершився перемогою чехів

    Українці Тарас Качараба і Роман Яремчук відзначилися в протистоянні одне проти одного в матчі бельгійського «Ґента» і чеського «Слована» з Ліберця у п’ятому турі групового турніру Ліги Європи.

    Матч завершився перемогою чехів 1:2. Вони зусиллями Камсо Мари на 52-й хвилині відкрили рахунок. А на 55-й центральний оборонець Тарас Качараба, вдало зігравши на добиванні після подачі штрафного, довів рахунок до 0:2.

    На 60-й хвилині Роман Яремчук майстерним дальнім ударом один м’яч відіграв. Для Романа то дев’ятий гол у поточному сезоні і другий – у Лізі Європи.

    «Ґент» мав ще півгодини на те, щоб відігратися, але нагоду набрати перші в турнірі очки втратив. Цікаво, що матч судила українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль. Їй допомагали звичні асистентки Олександра Ардашева і Марина Стрілецька.

    В іншому матчі групи L сербська «Црвена Звезда» та німецький «Гоффенгайм» зіграли в Белграді внічию 0:0. Саме ці два клуби достроково вийшли у плей-оф Ліги Європи. У «Гоффенгайма» - 13 очок, у «Црвени Звезди» - 10. «Слован» з шістьма очками третій. «Ґент» програв усі п’ять матчів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Роман Яремчук ФК «Ґент» ФК Гоффенгайм ФК «Црвена Звезда» Катерина Монзуль Тарас Качараба Марина Стрілецька Олександра Ардашева Камсо Мара
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