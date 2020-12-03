Українці грають, українка судить. Голи в матчі «Ґент» – «Слован» у Лізі Європи (відео)

Роман Яремчук забив у першому матчі після ізоляції в зв'язку з позитивним тестом на Covid-19

Матч завершився перемогою чехів

Українці Тарас Качараба і Роман Яремчук відзначилися в протистоянні одне проти одного в матчі бельгійського «Ґента» і чеського «Слована» з Ліберця у п’ятому турі групового турніру Ліги Європи.

Матч завершився перемогою чехів 1:2. Вони зусиллями Камсо Мари на 52-й хвилині відкрили рахунок. А на 55-й центральний оборонець Тарас Качараба, вдало зігравши на добиванні після подачі штрафного, довів рахунок до 0:2.

На 60-й хвилині Роман Яремчук майстерним дальнім ударом один м’яч відіграв. Для Романа то дев’ятий гол у поточному сезоні і другий – у Лізі Європи.

«Ґент» мав ще півгодини на те, щоб відігратися, але нагоду набрати перші в турнірі очки втратив. Цікаво, що матч судила українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль. Їй допомагали звичні асистентки Олександра Ардашева і Марина Стрілецька.

В іншому матчі групи L сербська «Црвена Звезда» та німецький «Гоффенгайм» зіграли в Белграді внічию 0:0. Саме ці два клуби достроково вийшли у плей-оф Ліги Європи. У «Гоффенгайма» - 13 очок, у «Црвени Звезди» - 10. «Слован» з шістьма очками третій. «Ґент» програв усі п’ять матчів.