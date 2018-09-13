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    Димінський відвідав матч «Карпат» з «Лехією» в Польщі (фото)

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    Петро Димінський - Димінський відвідав матч «Карпат» з «Лехією» в Польщі (фото)
    Петро Димінський

    Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну

    9 вересня «Карпати» провели контрольний матч з «Лехією» (1:0) в Польщі.

    На матчі був присутній президент «Карпат» Петро Димінський.

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    Публикация от Олег Смалійчук (@smaliychuk)

    Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.

    Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.

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