Димінський відвідав матч «Карпат» з «Лехією» в Польщі (фото)
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Розсилка
Петро Димінський
Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну
9 вересня «Карпати» провели контрольний матч з «Лехією» (1:0) в Польщі.
На матчі був присутній президент «Карпат» Петро Димінський.
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Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.
Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.