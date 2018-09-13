Димінський відвідав матч «Карпат» з «Лехією» в Польщі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Димінський

Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну

9 вересня «Карпати» провели контрольний матч з «Лехією» (1:0) в Польщі.

На матчі був присутній президент «Карпат» Петро Димінський.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Смалійчук (@smaliychuk) 13 Сен 2018 в 2:16 PDT

Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.