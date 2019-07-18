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    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)

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    Діти з радістю сприймають такі візити - Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Діти з радістю сприймають такі візити
    Фейсбук-паблік «Друзі Динамо»

    Візити у дитбудинок в селі Копилові стали для фанатів звичними

    Минулого тижня представники ультрас-руху київського «Динамо» здійснили вже традиційну поїздку до дитбудинку у селі Копилів Київської області.

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    Цього разу для малечі був організований пікнінк та «солодкий стіл» на відкритому повітрі. Також був зіграний звичний футбольний матч, а ще діти могли проявити свою креативність, коли малювали своїх улюблених музичних виконавців.

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    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)
    Фейсбук-паблік «Друзі Динамо»

    На своїх пабліках у соцмережах динамівські фанати обіцяють, що нова поїздка у цей дитячий будинок відбудеться вже незабаром. Ультрас дякують всім, хто допомагає їм з поїздками та закликають долучатися до їхньої діяльності.

    «Робити добрі справи разом – просто!» - пишуть уболівальники на сторінці «Друзі Динамо».

     Читайте також: З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо» ультрас благодійність
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