Динамівські ультрас відвідали з благочинною метою дитячий будинок (фото)



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Діти з радістю сприймають такі візити Фейсбук-паблік «Друзі Динамо»

Візити у дитбудинок в селі Копилові стали для фанатів звичними

Минулого тижня представники ультрас-руху київського «Динамо» здійснили вже традиційну поїздку до дитбудинку у селі Копилів Київської області.

Цього разу для малечі був організований пікнінк та «солодкий стіл» на відкритому повітрі. Також був зіграний звичний футбольний матч, а ще діти могли проявити свою креативність, коли малювали своїх улюблених музичних виконавців.

На своїх пабліках у соцмережах динамівські фанати обіцяють, що нова поїздка у цей дитячий будинок відбудеться вже незабаром. Ультрас дякують всім, хто допомагає їм з поїздками та закликають долучатися до їхньої діяльності.

«Робити добрі справи разом – просто!» - пишуть уболівальники на сторінці «Друзі Динамо».