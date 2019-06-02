Ультрас вимагають від Шевченка повернути в збірну Романа Зозулю. І створили відео



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Андрій Миколайович натомість віддає перевагу напіврезервістам «Динамо» і «Шахтаря»

Українські футбольні фанати вимагають від головного тренера національної збірної Андрія Шевченка викликати в команду форварда іспанського «Альбасете» Романа Зозулю.

Відповідну заяву зі створеним до цієї нагоди відеороликом фанати розмістили на «Фейсбук»-пабліку «Ультрас України». У нарізці - фрагменти з голами Зозулі. Заклик супроводжується гештеґом #ЗозулюВЗбірну.

«Ультрас різних клубів, що регулярно катають за нашу збірну, змонтували відеоролик з підтримкою Романа Зозулі. Тренер національної збірної, Андрій Шевченко, регулярно забуває викликати Романа до лав національної команди, хоча Зозуля зараз в гарній формі і регулярно забиває в іспанській Сеґунді», – зазначено в дописі.

«Схоже, що одним роликом фанати не обмежаться, і новини з хештегом #ЗозулюВЗбірну ми побачимо ще не раз…» – попереджають ультрас.

Як відомо, збірна України 7 та 10 червня зіграє матчі відбірного турніру до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу. Ігри відбудуться у Львові.

Тренер Андрій Шевченко за умови відсутності натуралізованого бразильця Жуніора Мораєша, у якого начебто зламані ребра, з-поміж нападників викликав до збірної Романа Яремчука («Ґент», Бельгія) та Артема Беседіна («Динамо»), при тому що останній майже не грає і не забиває за клуб.

Натомість колишній дніпрянин Роман Зозуля у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії забив у цьому сезоні за «Альбасете» десять голів. Він – один із найрезультативніших українців у закордонних чемпіонатах. Першість Сеґунди ще триває.