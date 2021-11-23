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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Інтер» – «Шахтар»

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    У Києві &laquo;Шахтар&raquo; та &laquo;Інтер&raquo; зіграли внічию &ndash; 0:0 - Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Інтер» – «Шахтар»

    У Києві «Шахтар» та «Інтер» зіграли внічию – 0:0

    Фото: УЄФА

    «Гірники» спробують зачепитися за можливість весною зіграти в єврокубках

    Для донецького «Шахтаря» в Лізі чемпіонів настав момент істини. В середу, 24 листопада, гірники в Мілані зустрінуться з «Інтером». Українській команді потрібна лише перемога. Будь-який інший результат позбавить їх можливості вийти з групи і зіграти в плей-оф Ліги чемпіонів чи Ліги Європи.

    Наразі турнірне становище в групі D таке: 1. «Реал» – 9 очок; 2. «Інтер» – 7; 3. «Шериф» – 6; 4. «Шахтар» – 1 .

    В уїкенд «Інтер» в чемпіонаті Італії завдав першої поразки в сезоні лідеру «Наполі» – 3:2. «Шахтар», в свою чергу, в останні 10 хвилин матчу вирвав перемогу у «Руха» – 2:0.

    Матч «Інтер» – «Шахтар» у прямій трансляції покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

    В іншій зустрічі групи цього ж дня (о 22:00) у Тирасполі зіграють «Шериф» та «Реал».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Інтер (Мілан)
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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Інтер» – «Шахтар»