Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Інтер» – «Шахтар»

«Гірники» спробують зачепитися за можливість весною зіграти в єврокубках

Для донецького «Шахтаря» в Лізі чемпіонів настав момент істини. В середу, 24 листопада, гірники в Мілані зустрінуться з «Інтером». Українській команді потрібна лише перемога. Будь-який інший результат позбавить їх можливості вийти з групи і зіграти в плей-оф Ліги чемпіонів чи Ліги Європи.

Наразі турнірне становище в групі D таке: 1. «Реал» – 9 очок; 2. «Інтер» – 7; 3. «Шериф» – 6; 4. «Шахтар» – 1 .

В уїкенд «Інтер» в чемпіонаті Італії завдав першої поразки в сезоні лідеру «Наполі» – 3:2. «Шахтар», в свою чергу, в останні 10 хвилин матчу вирвав перемогу у «Руха» – 2:0.

Матч «Інтер» – «Шахтар» у прямій трансляції покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

В іншій зустрічі групи цього ж дня (о 22:00) у Тирасполі зіграють «Шериф» та «Реал».